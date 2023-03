Interaktív színházi produkciót mutattak be, amely a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színészei és a Bács-Kiskun Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság együttműködésével készült.

– A fiatalok négy jelenetet láthattak. Ezek mind megtörtént esemény alapján íródtak – tudtuk meg Dudásné Tóth Erika rendőr őrnagy, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Bizottságának titkárától. – Tíz-tizenöt perces jelenetekről van szó, három közlekedéssel és egy internet biztonságával kapcsolatos történetet játszottak el a színészek. A jelenetek után rendőrségi szakemberekkel és pszichológussal beszélték meg a látottakat.

Az egyik jelenet a füldugóval közlekedő fiatal esetét mutatta be, aki a zebrán is úgy közlekedett, hogy zenét hallgatott és telefonozott. Egy autós későn vette észre, fékezett de már nem tudott megállni, és elütötte. Volt egy szemtanú is, aki segíteni akart, de hiába kiáltott a lánynak, az nem hallotta meg. Az alapvető közlekedési szabályokról kérdezte a fiatalokat a szakember.

Hangsúlyozták, hogy a zebrán annak van elsőbbsége, akinek megadják, és fontos szabály, hogy mindkét érzékszervünkre szükségünk van a biztonságos közlekedésnél.

Olyan kérdéseket is megtárgyaltak, amelyek egy baleset kapcsán merülhetnek fel, mint például, hogy milyen kötelessége van egy állampolgárnak, ha balesetet lát, illetve milyen traumákkal járhat egy baleset átélése. Vizinger Erzsébet krízistanácsadó szakpszichológus felhívta a figyelmet arra, hogy aki okozta a balesetet, annak is trauma, a szemtanúnak is óriási sokk, főleg azért, mert nem tudott segíteni, megelőzni egy gázolást. Mindezek mellett a lelki megrázkódtatást, a lelki sérülést emelték ki, mint a leghosszabban feldolgozható traumát.

A 26 éve helyszínelőként dolgozó Farkas Attila főtörzszászlós kiemelte, hogy a baleset legtöbbször a figyelmetlenségnek köszönhető. Ha valaki stresszes, ideges, vagy az utasok elvonják a figyelmét, már nem tud koncentrálni. A biztonsági öv használatára is külön felhívta a fiatalok figyelmét, néhány drasztikus baleset felidézése során. Ő is hangsúlyozta, hogy a lelki sérülés sokkal nehezebben gyógyul, mint a testi.

Fiatalokat segítettek a bajai rendezvénnyel

Fotós: Márton Anna

A harmadik jelenet alkoholt fogyasztott sofőr cserbenhagyásos balesetéről szólt. Elhangzott, hogy az alkohol és a drogok lelassítják a reflexeket és hajlamosak vagyunk rossz döntéseket hozni. A szakemberek felhívták a fiatalok figyelmét arra, hogy mielőtt elmennek bulizni, mindenképp szervezzék meg a haza­utat. A cserbenhagyásos baleset kapcsán hangsúlyozták, hogy sajnos egyre több ilyen eset van, ugyanakkor felhívták a figyelmet a cserbenhagyásból adódó borzasztó következményekre is. Az utolsó jelenet az internetes csalókról szólt. Dudásné Tóth Erika hangsúlyozta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a diákok nagyon-nagyon aktívak. Sokat kérdeznek és válaszolnak is a fiatalok.

– Kicsit nehezen indult, de végül belemelegedtek. Nagyon jók a visszajelzéseink. Kecskeméten két éven keresztül játszottuk ezeket a történeteket. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk a szülőktől és a pedagógusoktól is. Olyan is volt, hogy ők hívtak fel minket. Bízunk benne, hogy maradandó élményt tudunk adni a fiataloknak, és hatunk rájuk. A cél az volt, hogy nemcsak mi, rendőrök próbáljunk hatni rájuk, hanem egy vizuális élményt, pedagógiát is kapnak. Ezáltal jobban rögzül bennük az, amit szeretnénk eljuttatni hozzájuk – mondta a baon.hu-nak a szakember.

A két bajai előadás az Axiál Kft. támogatásával jöhetett létre, Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi jóvoltából kétszer 380 fő nézhette meg a produkciókat, és vehetett részt az eseményen.