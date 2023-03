Az érsekcsanádi képviselő-testület a napokban elfogadta a 2023. évi költségvetést. Felső Róbert polgármester kijelentette, a költségvetés megalapozása nehéz volt, mivel vannak épületek, melyek esetében a gáz ára a korábbi 11-szeresére emelkedett, de október óta nem érkezett gázszámla az önkormányzathoz, így a megszorító intézkedések pénzügyi hatását nem lehetett megtervezni.

A költségvetésben 40,24 millió forint iparűzési adóval és ezen felül 18,72 millió forint kommunális, idegenforgalmi, építmény- és telekadóval számoltak. Idén tehát 58 millió forint adóbevételre számítanak. A tavalyi adóbevételeket ez csak néhány millió forinttal haladja meg.

– Az infláció hatásait minden szervünk brutálisan megérzi majd, hiszen alig van több bevétel, de sokkal több a kiadás. A magas összegű elszámoló villanyszámlákban pedig a szolgáltató „elfelejtette” jóváírni a napelemek által megtermelt egész évi áram mennyiségét, amit jeleztünk, és elvileg javítani fogják. Így várhatóan a milliós villanyszámlák összege is változni fog majd. Ezeket ugyanis nem fizettük eddig ki. Jó hír ugyanakkor, hogy akármilyen szegény önkormányzat is vagyunk, akkor is jut 16 millió forint a rászoruló lakosság települési támogatására, illetve 4,2 millió forint a civil szervezetek működésére – mondta Felső Róbert polgármester.

Egy település belső erejét a polgármester szerint az jelzi , hogy törődik a rászorultakkal, és segíti a lakosság civil szervezeteit, amelyek a közösségnek a hasznára vannak. Az önkormányzat támogatja mások mellett a helyi focicsapatot, a néptáncosokat, a kórust, a mozgáskorlátozottakat, az idősek egyesületét, valamint a kisebb egyesületeiket is.

– Mi nem vagyunk gazdag önkormányzat, ennek ellenére nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászorulóknak adjunk meg mindent. A települési támogatási rendszerünk nagyon sokrétű, szinte mindenre kiterjed. Miközben sok helyen csak pár ezer forintos támogatást tud az önkormányzat adni, mi szinte 20 ezer forint alatti támogatást nem is adunk, de vannak több tízezer forintos támogatások is. Nem szeretjük azt, ha leszerelik valaki villany- vagy gázóráját, mert nem tudta kifizetni a számlát. Megpróbálunk segíteni, ha valaki bajba jut, és most sokan vannak ilyen helyzetben – fogalmazott Felső Róbert polgármester.