– Van olyan kutyus, aki a külleme, az életkora, vagy éppen a viselkedése miatt nem talál évek óta új otthonra. Róluk is ugyanúgy gondoskodni kell, féreghajtani, etetni, újraoltani őket, fertőtleníteni a helyüket, ha tönkretesznek valamit pótolni kell. Vannak köztük olyanok, amelyek fűtött helységben vannak, vannak, akik állandó gyógyszeres kezelésre szorulnak, vagy éppen rendszeresen kivizsgálásokra hordanak az állatvédők – mondta el Bíró Brigitta, az alapítvány vezetője.

– Az alapítvány havi rendszeres támogatói bázisától hozzávetőleg 75 ezer forintot kapunk, amiért nagyon hálásak vagyunk, de ebből az összegből nem tudunk menhelyet fenntartani.

– mutatott rá az alapítvány vezetője.

Ezért gondoltak arra, hogy hosszabb távra is biztosított legyen az otthonban maradó kutyusaik ellátása, olyan gazdikat keresnek, akik bár hazavinni nem tudják a kiválasztott védenceket, de a havi kiadásaikat részben, vagy teljes egészében vállalni tudják, amíg nem sikerül számára új otthont találni.

– A virtuálisan örökbe fogadott állat mellett igény esetén feltünteti az alapítvány a támogató nevét, vagy becenevét, végig az alatt az időszak alatt, amíg támogatja az adott állat tartását. Természetesen cégnevet is meg lehet adni támogatónak, így egy-egy népszerűbb, látogatottabb állat adatlapja akár reklámhordozóként is használható – emelte ki Bíró Brigitta, aki elmondta azt is, hogy a minimum támogatói összeg 4 ezer forint. A támogatás összege lehet ennél több is, ami a virtuális gazditól függ, hiszen minden állatnál a tartási költségek eltérők, függően attól, hogy milyen speciális igényei vannak.

Az virtuális örökbefogadással kapcsolatos további információk és részletek a Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány közösségi oldalán olvashatók.