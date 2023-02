A település új és egyben egyetlen szórakozóhelyét, benne a Fonó Klubot a háromgyermekes édesanya, Novikovné Cseh Krisztina és férje, Novikov József álmodta meg. Idén januárban pedig meg is nyitották az egykori presszó helyén. Az előzményekről Krisztina mesélt hírportálunknak.

Elmondta, több mint öt éve szerveznek táncházakat a helyi művelődési házban, de az volt a céljuk, hogy keressenek egy végleges helyet, ahová nemcsak a táncházak alkalmával tudnak bemenni a fiatalok, hanem hétköznapokon is találkozhatnak, beszélgethetnek, szórakozhatnak.

Azt is megtudtuk, hogy bár a Fonó Klub és a néptáncot kedvelő törzsközönsége igazán befogadó közösség, a művelődési házban szervezett táncházakba mégis kevesen mertek bekapcsolódni. Krisztináék azt remélik, hogy egy cukrászdába bátrabban lépnek be az emberek. Lehet, hogy kezdetben csak nézelődnek egy sütemény és üdítő mellett, de így nagyobb az esély arra, hogy kedvet kapnak a tánchoz is.

Krisztina azt is elmondta, hogy nem csak a néptáncra és a táncházakra szeretnének koncentrálni, nyitottak minden egyéb kulturális eseményre.

– Így például a magyar kultúra napján felolvasó estet szerveztek. Továbbra is szeretnének együttműködni a helyi önkormányzattal, illetve a Faluvédő és Helytörténeti Egyesülettel, amellyel már készülnek első közös programjukra, a májusi civil napra. A helyi óvodával és iskolával pedig közös farsangi mulatságot szerveznek, amely természetesen táncházzal zárul majd.

A jászszentlászlói Fonó Klub egyébként a Fonó Budai Zeneház vidéki háló­zatának negyedik klubjaként, a megyében pedig az elsők között nyitott meg három évvel ezelőtt. A táncházmozgalom jászszentlászlói elindulása annak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy Krisztina és férje egy kiskunhalasi táncházban megnyerték a Sergő Zenekar felajánlását, miszerint egy estén át a nyertes kívánsága szerint muzsikálnak. Krisztina és férje a felajánlást elfogadva szervezte meg az első táncházat, ahol a Sergő Zenekar húzta a talpalávalót.

Az első táncházat a nagy érdeklődésre való tekintettel újabb és újabb követte, végül ebből nőtte ki magát a Fonó Klub.

– Mivel a Sergő Zenekar rendszeres fellépője a Fonó Budai Zeneháznak, közreműködésükkel indulhatott el a jászszentlászlói klub is – mesélte Krisztina.

Azt is elmondta, hogy a Sergő Zenekar vezetője, Kató Gábor a kezdetektől segítette a klub létrehozását és elvállalta a művészeti vezető feladatait is. A Fonó Budai Zeneház támogatása azért is fontos, mert így több és nagyobb rendezvényt tudnak szervezni, illetve olyan neves előadókat hívhatnak meg, akiket egyébként nem biztos, hogy sikerülne.

– Nem titkolt cél az sem, hogy a kistérség egyik meghatározó rendezvényhelyszíne legyen a jászszentlászlói Fonó Klub, amely nagyban hozzájárul a helyi kulturális élet fellendítéséhez.

– fogalmazott Novikovné Cseh Krisztina.

Azt is elmondta, a táncházak és programjaik megszervezéséhez Bozóki Szilvia segítségével létrehoztak egy egyesületet is, Homokháti Kultúr­-Szalon néven. Az egyesület a Fonóval karöltve számos új program szervezését tervezi, így például pódiumbeszélgetéseket, koncerteket, nyáron szabadtéri, kerti programokat, olyan eseményeket, melyek alkalmazkodnak az éppen aktuális ünnephez, népszokáshoz.