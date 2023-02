Baja 43 perce

Vedelek Norbert: A turizmus fellendítése a cél

Egész Bács-Kiskun vármegyében jelentős természeti és kulturális örökséggel találkozhat az ide látogató vendég. A területi egységet szűkítve nincs ez másként a Bácskában sem. Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat alelnöke szerint Baján és környékén is bővelkedünk történelmi, gasztronómiai és környezeti értékekben is, de Baja jelenleg nem tölti be a térségi központi szerepét, ami az elmúlt évtizedekben természetes volt, és ez érthető a turisztikai szegmensre is.

Márton Anna Márton Anna

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke Fotós: Márton Anna

– A környék települései Bajától várnak gondolkodást, iránymutatást, hiszen a városban kitalált tervekhez kitűnően tudnának csatlakozni, komplementerei lehetnének a „nagytestvér” ötleteinek, egymást erősítő gondolatokkal, közös munkával lehetne eredményt elérni. Mindezek helyett azt látom, hogy Baján leálltak a turisztikai fejlesztések is. A város által korábban szervezett vendégcsalogató rendezvények eltűntek vagy kiüresedtek, a meglévő turisztikai infrastruktúrát nem gondozzák, elhanyagolják, sőt lezárják, számos pályázatot pedig visszaadtak. A legutóbbi turisztikához kapcsolódó mozgás az egy kerékpáros kiszolgálópont átadása volt tavaly. Ennek a projektnek a kitalálása, megpályázása és elnyerése is még az előző városvezetéshez kötődik. Ezen esemény óta semmilyen turisztikai célú fejlesztés nem történt Baján, úgy látszik, elfogytak a megöröklött, előkészített projektek – fogalmazott Vedelek Norbert allenök. A jelenlegi városvezetés gondolkodását mutatja szerinte a Bajai Értéktár Bizottság működése is. Az alelnök éveken keresztül dolgozott a kollégáival együtt a helyi értékek gyűjtésén, rendszerezésén, az ismeretek terjesztésén. Rendezvényeket, konferenciákat, iskolai előadásokat szerveztek a helyi értékekről, és folyamatosan gyűjtötték azokat, kiadványokba, könyvekbe rendszerezték. – Ma már az is csoda, ha a kötelező féléves értéktár bizottsági ülést megtartják Baján. Felmerül a kérdés, ha nem vagyunk büszkék az értékeinkre, a hagyományainkra, akkor vajon hogyan tudjuk, hogy akarjuk megmutatni másnak? Baja turisztikailag jelenleg egy „egynapos” város. Azonban megvan a lehetőségünk a kitörésre, hogy bővítsük a vendégéjszakák számát. Lehet, hogy elcsépelt szó, de az összefogás itt különösen fontos. És úgy gondolom, az összefogás szereplői adottak is, hiszen például a civilek, civil szervezetek rengeteget tesznek az ügy előre mozdítása érdekében. Elég csak a Bajai Hajómalom lelkes aktivistáira gondolni, vagy rendezvények tekintetében a civilek által szervezett BeerBQ gasztronómiai fesztiválra, ami a város egyik legfontosabb rendezvénye lett – tette hozzá az alelnök. Mint mondta, számos vállalkozó is megkereste, hogy munkával és gondolkodással, a versenyszférából hozott tapasztalataival kovásza lenne a bajai és környékbeli turisztikai célú fejlesztéseknek. Lokálpatrióta városként természetesen a bajai vállalkozók is lokálpatrióták, hangsúlyozta, ők is tenni akarnak a városért, a város érdekeit tartják szem előtt, ezért nagyon hálásak. A polgármesterek egymásra támaszkodva építkezhetnek Véleménye szerint az önkormányzati szférán is sok múlik. Az összefogás partnerei és támogatói a környék polgármesterei is. – A Baja környéki településeken rengeteg jól átgondolt turisztikai célú fejlesztési ötlettel találkozhatunk Dusnoktól, Sükösdtől, Érsekcsanádtól kezdve Nagybaracskán, Csátalján át egészen Hercegszántóig, de a sort hosszan lehetne folytatni. A polgármesterek felismerték azt, hogy egymásra támaszkodva és építkezve lehet eredményeket elérni, ezért kiemelkedően fontos a hálózatos gondolkodás. Ezt valljuk mi is a vármegyei önkormányzatnál. A fejlesztési elképzeléseket koordináljuk, és megpróbálunk segítséget nyújtani ebben a települési önkormányzatok felé, hiszen területileg nagyobb egységekre van rálátásunk, mint egy-egy településnek. Korunk fontos turisztikai kulcsszava az aktív- és az ökoturizmus. A korszellem hozta ezt magával, hiszen a városi lét után vágyik az ember a nyugalomra, a természetre, az aktív mozgásra, kikapcsolódásra. Nos, ezekre kitűnő lehetőség nyílik az egész vármegyében, ezért ezek erősítésén dolgozunk – hangsúlyozta Vedelek Norbert. Kerékpárutat szeretnének kiépíteni A Duna közelében a „vizenjárás” öröme fedezhető fel, a Gemenc erdeiben nagyokat túrázhatunk, és rengeteg kerékpáros aktivitás is rendelkezésünkre áll. A vármegyei önkormányzatnál prioritásként kezelik mind a hivatásforgalmi, mind a turisztikai célú kerékpárút-hálózat fejlesztését. Sok feladat áll előttük, hiszen rengeteg kerékpárút van rossz állapotban, vagy a hálózatosság hiányos. – A meglévő, a Duna vonalában futó Eurovelo 6 kerékpárútra merőlegesen szeretnénk a közeljövőben kiépíteni az EV 13-as szakaszt, ez nagy fejlődés lenne a kerékpáros turizmusban. Folyamatosan vizsgáljuk a turisztikai célú fejlesztésekhez kapcsolódó forrásokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében is rendelkezésre állnak pénzek az aktív turisztikai felhívásokra, de figyelemmel kísérjük a határon átnyúló pályázati lehetőségeket is. Ha nemcsak települések, megyék, hanem akár országhatáron átnyúlóan is tudunk gondolkozni a hálózatokban, az igazi sikernek tekinthető – mondta el a tervekről az alelnök. Hozzátette: sajnos a komplex turisztikai termékek hiányoznak a térségben, ezért minél több versenyképes terméket kell létrehoznunk. Az adott turisztikai attrakciókhoz pedig, ha hatékony kommunikáció és marketingtevékenység kapcsolódik, akkor el tudunk jutni az érdeklődőkhöz, akik szeretnék megismerni a vármegyénket, illetve a Bácskát. Ebben a munkában mindenkire szükség van: a civilekre, a vállalkozásokra és az önkormányzatok partnerségére is.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!