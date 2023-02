A harangjátékot 1982-ben, Kodály Zoltán születésének 100. évfordulójára rendelte meg az akkori városvezetés. A közismert dallamok először negyven évvel ezelőtt, 1983-ban szólaltak meg a városháza első emeleti erkélyén.

Mint azt az önkormányzat közölte, a harangjáték karbantartása, tisztítása megtörtént. Március 1-jén újraindítják az automatikát és délutántól ismét a korábban megszokottak szerint, három oktáv hangterjedelemben, tíz dallamot szólaltat meg a 37 harang.

A dallamok nem változnak. A kecskeméti városháza harangjátékának dalai és időpontja: 7, 8, 9, 10, 11 óra – Szignál: Kecskemét is kiállítja (toborzódal). 12.05 – Kodály: Bécsi harangjáték, Kodály: Toborzó, Erkel: Palotás. 13, 14, 15, 16, 17 óra – Szignál: Kecskemét is kiállítja (toborzódal). 18.05 – Händel: Vízizene, Beethoven: Örömóda, Mozart: Varázsfuvola. 19 óra – Szignál: Kecskemét is kiállítja (toborzódal). 20 óra – Lement a nap..., Csillagok, csillagok..., Erdő mellett... (népdalok).