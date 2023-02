A támogatási szerződések ünnepélyes aláírása alkalmából Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke kiemelte: a hétéves uniós költségvetési ciklusban összesen több mint 100 milliárd forint terület- és településfejlesztési forrás érkezik a vármegyébe. A települési projektek lebonyolításában a vármegyei önkormányzat főszerepet vállal majd, ahogy az az előző ciklusban, a TOP pályázatok esetében is történt.

– Eddig 150 pályázatot adtunk be, amelyből már 120 nyert is, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok háromnegyedében már van fedezete a megtervezett fejlesztéseknek. A terveink szerint most is minden vármegyei településre jut majd fejlesztési támogatás a TOP Plusz keretében – hangsúlyozta Rideg László, hozzátéve, hogy most a legfrissebb döntések nyomán elnyert több mint nyolcmilliárd forintról írták alá a támogatási szerződéseket a polgármesterekkel.

Az eseményen előadást tartott Szabó Csaba, a Miniszterelnökség főosztályvezetője, aki kiemelte:

Bács-Kiskunban eddig összesen 28 milliárd forint támogatásról született döntés a TOP Plusz keretében.

Eddig a legtöbb forrást településfejlesztési, közútfejlesztési és energetikai projektek nyerték el. A következő hónapokban további pályázati felhívások jelennek meg, ezek között kiemelt cél lesz a helyi és térségi turizmus fejlesztése.

A most elnyert 8,2 milliárd forintból 1,6 milliárd forintot gazdaságfejlesztésre, 1,3 milliárd forintot településfejlesztésre, 1,2 milliárd forintot energetikai beruházásokra, 1,1 milliárdot turisztikai fejlesztésekre, egymilliárd forintot útépítésre, 650 millió forintot csapadékvíz-hasznosításra és 530 millió forintot óvoda-bölcsőde építésre, bővítésre fordíthatnak az önkormányzatok.