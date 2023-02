A korábbi években parkoló és játszótér épült, nyári konyhát, tusolókat alakítottak ki a sátorozók kényelmére, valamint a vizesblokkokat is felújították, sütögető, bográcsozó helyek is létesültek, padokat, asztalokat helyeztek ki, valamint több áramvételezési hely is van a parton. Sor került a szigetre vezető híd felújítására is az elmúlt évben. A hosszú folyamat utolsó eleme volt a korábban magántulajdonban lévő Panoráma Halászcsárda megvétele.

– Ez volt az utolsó fehér folt, s tudjuk, hogy nehéz fába vágtuk a fejszénket egy étterem üzemeltetésével.

Több ötlet is volt az épület hasznosítására, végül e mellett döntöttünk. A Gazdaságélénkítő Program keretében a Belügyminisztériumtól 230 millió forintot kaptunk az épület megvételére, felújítására, bővítésére, egy, a mai igényeknek megfelelő konyha és kiszolgálóhelyiségek kialakítására – tájékoztatott Dollenstein László polgármester.

– A munkák január végére elkészültek, az utolsó simítások vannak hátra. Áprilistól toborozzuk a hat fős személyzetet, május 1-től szeretnénk nyitni – mondta a községvezető. Hangsúlyozta, hogy a lakosság igényeinek figyelembevételével falusias, házias menüt állítanak össze, mellette persze lesz egy szerényebb à la carte kínálat is, melyben halételek is helyet kapnak.

– Elbontottuk a korábbi kis kerítést is, építettünk egy nagy teraszt, és az egészet olyanná szeretnénk tenni, hogy betérhessenek a vízpartról is a fürdőzők, hogy azt az érzést keltse, hogy ez a hely a miénk és mindenkié – mondta a polgármester.