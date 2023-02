Több ezer beteget látnak el évente a halasi mentők, ehhez a legkorszerűbb életmentő és diagnosztikai eszközök állnak rendelkezésre. A meglévő eszközparkot folyamatosan cserélik újabbakra, a közelmúltban az Országos Mentőszolgálat és a Kiskunhalasi Mentő Alapítvány közös beszerzéséből egy új, 10,6 millió forint értékű komplett őrző-monitorozó készüléket állítottak hadrendbe a mentőállomás esetkocsiján.

– Az új készüléket is mindennap használjuk a kivonulásaink során, minden olyan berendezés benne van, ami a mentőknek a beteg vizsgálata és ellátása során az első lépésekben szükséges.

Az új készülék annyival jobb az elődjénél, hogy van benne egy olyan külön műszer is, ami nemcsak a vér oxigéntelítettségét vizsgálja, hanem a szén-monoxid-szintet is meg tudja mérni, illetve a methemoglobin szintet, vagyis a vérben található oxigénszállító molekulákat lehet vele vizsgálni – magyarázta hírportálunknak Nagy József állomásvezető mentőtiszt.

– Alapítványi forrásból gyermekek és felnőttek ellátásához szükséges vérnyomásmérőket, pulzoximétereket, égési kötszereket vásároltak valamennyi mentőkocsira, minden eszközzel fel vannak szerelve, hogy valamennyi korcsoportú beteget el tudjanak látni – erről már Malustyik László, a Kiskunhalasi Mentő Alapítvány titkára beszélt.

Az alapítvány tavaly 4,6 millió forintot használhatott fel az adó egy százalékos felajánlásokból, 300 ezer forintot pedig adományként kaptak.

– Emellett új bútorokat és használati eszközöket is vásárolt az alapítvány a mentőállomásra, amelyek mind a mentők komfortérzetét és pihenését szolgálják a kivonulások közti időszakban. Így új konyhaszekrényt és mosogatógépet kapott a tálalókonyha, az éjszakai pihenőkben a harmincéves ágyakat sikerült újakra cserélni, új asztalokat, székeket és kanapét vásároltunk, összesen 3,8 millió forint értékben – részletezte az elmúlt évben megvalósult beszerzéseket az alapítvány titkára, aki azt is elmondta, hogy a Bethlen Gábor Alaptól az idén 350 ezer forintot nyert a Kiskunhalasi Mentő Alapítvány működési költségekre.

Nagy József állomásvezető az épületen zajló energetikai felújításról is beszámolt, amely szerinte régóta szükséges volt.

– Az Országos Mentőszoltálat egy európai uniós pályázaton nyert forrást a mentőállomás teljes energetikai felújítására, teljes szigetelést kap az épület és új külső színezést, valamint feliratot.

Az összes régi fém nyílászárót új műanyag ajtókra és ablakokra cserélik, a régi vas garázskapuk helyett is korszerű, elektromos távirányítható kapukat szerelnek be. A régi, mára teljesen elavult fűtésrendszert is felújítják, új kazánt építenek be, a régi csövek és radiátorok helyett is újak lesznek – mondta el Nagy József állomásvezető mentőtiszt.