Szerdán délelőtt tíz órától délután öt óráig várták a véradókat a városi könyvtárba, ahol szinte folyamatosan sorban álltak a jelentkező donorok. A véradáson egyben lehetőség volt irányított támogatói véradásra is egy balesetet szenvedett Bács-Kiskun vármegyei sportoló részére.

A keceli Gibert Imréné hatvanegyszeres véradó, tizennyolc éves kora óta ad rendszeresen vért.

– Elsősorban azért, hogy segíthessek másokon, mert sajnos már a mi családunk is volt olyan helyzetben, amikor jól esett, hogy mások segítettek. Fontosnak érzem, hogy én is segíthessek, amikor csak tudok, amíg az egészségem engedni. Most irányított támogatói véradáson vettem részt, egy nagyon kedves ismerősöm fia részére, aki családapa, nemrégen pedig nagyon súlyos balesetet szenvedett. Véradással szeretnék rajta segíteni, mert úgy hallottam, hogy még sok műtéten át kell, hogy essen, mire felépül – mondta el a baon.hu-nak Gibert Imréné.

Az irányított véradás támogatói kategóriája azt jelenti, hogy bármelyik vércsoportú donor adhat vért, amit a beteg, amikor szüksége lesz a műtétek során vérre, akkor megkapja.

– Nagyon sok fiatal jelentkezett a véradásra, ami a hétvégén, szombaton 9 és 12 óra között a bócsai általános iskolában folytatódik, ahova a helyi birkózók jönnek majd vért adni a balesetet szenvedett sportoló számár

– hangsúlyozta Sutus Etelka. Elmondta azt is, hogy a szerdai véradáson összesen 119 személy adott vért, ami több mint 350 segítségre szoruló személy részre lesz elegendő.

A keceli civil véradást a Bács-Kiskun Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ nyolcadik alkalommal szervezte a Miniszterelnökség, a Vérellátó Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt és az országos Civil Központ Hálózat közreműködésével.