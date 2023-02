Nagyszerű hangulatban, 26 csapat részvételével zajlott a vigasság a helyi művelődési ház körüli téren, az önkormányzat és vállalkozók támogatásával, valamint rengeteg önkéntes segítővel. A legkülönfélébb kolbászok és sültféleségek mellett a farsangi néphagyományoknak megfelelően ízletes fánkok és más sütemények is készültek. Kiemelt szerepet kapott a kultúra is, helyi fellépők színesítették a programot, melynek végén az is kiderült, a gasztronómiai verseny abszolút győztes a Kisszállási Polgármesteri Hivatal egyes számú csapata lett.