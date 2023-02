Az óvoda vezetője büszkén számolt be arról is, hogy a modern, akadálymentesített óvodában mozgáskorlátozott kisgyermekeket is fogadnak. A szakember úgy véli, számukra a tehetséggondozó zenei foglalkozások különösen nagy sikerélményt adnak majd. Hozzátette, továbbra is nyitottak arra, hogy nemcsak a faluból, hanem a környező települések külterületéről is fogadnak gyerekeket, illetve a nem helyi, de Petőfiszálláson dolgozó szülők gyermekeit is szívesen látják.

A természetvédelem is a szívügyük A Csicsergő név nemcsak az óvodai élet vidám hangulatára utal Petőfiszálláson. A helyi Csicsergő óvodában ugyanis komoly figyelmet fordítanak a természetvédelemre, a környezettudatos életmód népszerűsítésére és a madárbarát szemlélet kialakítására. Ezt a szemléletet másokkal is szívesen megosztják.