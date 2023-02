A lakodalmas zene már messziről kihallatszott a kömpöci kultúrház udvaráról, ahol szombaton kora délután gyülekezett a bolond lakodalom násznépe. A maskarások nem vágtak üres gyomorral a ceremóniának, mert töltött káposzta mellett, fánkkal is jóllakhattak. A „lánykérés” helyszínére, a Márton Gyűjteményes Házba is sokan igyekeztek, hogy tanúi lehessenek az eseménynek. A nászceremóniát a falu főterén tartották, ahol egy alkalmi anyakönyvvezető közreműködésével elhangzott a boldogító igen. Az ifjú párt a helyi általánosok iskolások táncokkal köszöntötték, majd a násznép is táncra perdült, mielőtt muzsikaszó kíséretében végig járta a falu utcáit a lakodalmas menet. A bolondos vigasság a főtéren ért véget, ahol egy máglya elégetésével elűztek minden rosszat Kömpöcről.