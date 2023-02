A polgármester elsőként a Neumann János Egyetem régi és új épületegyüttesét összekötő híd funkciójáról beszélt. Hangsúlyozta: ez nem egy közlekedési híd, amin kerékpározhatunk vagy sétálgathatunk, hanem a hallgatók járnak át rajta a két épület között. A városvezető szerint a híd fontos szerepet tölt majd be a városrész forgalmában, hiszen jelentősen megkönnyíti a majdani négysávos úton a közlekedést. Mint mondta, ha a híd helyett zebrát festenének fel, az nagy mértékben korlátozná, pontosabban lassítaná a közlekedést ezen a szakaszon. Hozzátette: a hallgatók pedig teljesen biztonságosan, a hídon keresztül közelíthetik meg a különböző épületegyütteseket.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy az épületegyüttesek közepén egy nyílt teret is létrehoznak, mely közösségi funkciókat szolgál majd. Mint fogalmazott, ezt a közösségi teret bárki használhatja a kecskeméti lakosság részéről, és az önkormányzat is tervez oda közös rendezvényeket a jövőben.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy március 1-jén közel három év után megint megkondulnak a városháza harangjai, melyek a 2019-es év második felében hallgattak el, amikor is elkezdődött az épület felújítása.

A polgármester elmondása szerint ez idő alatt megtörtént a harangok felújítása is. Ezentúl újra élvezhetik a város lakói a gyönyörű harangjátékot.

Elhangzott, hogy a nyári szezon elindulásával a városháza új turisztikai funkcióit is elindítják. Mint mondta, a városháza nemcsak hivatali, ügyfélforgalmi épület lesz, hanem a város közössége is tudja majd használni.

Szemereyné Pataki Klaudia egy fontos, a környezetünk védelmét is szolgáló projektről is beszámolt, melynek segítségével egy igazán impozáns, a modern technológiával kiegészített új hulladékfeldolgozási szisztémát valósítanak meg. A projekt keretében új mechanikai-biológiai hulladékválogató épül a Kisfái utcai hulladéklerakó melletti területen.

A fejlesztésnek köszönhetően a szelektíven gyűjtött szemét válogatásakor a kézi erőt egy mechanikai-biológia válogatóműre cserélik a jövőben, mely nagy lépést jelent az újrahasznosítást illetően. A projekt részeként a szeméttelepi út jelentős része is megújul.