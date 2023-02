A polgármester elmondta, mindvégig követték a speciális mentők kiutazását és munkáját, hiszen kapcsolatban álltak az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület kiutazó munkatársaival. A kiutazásban is támogatást nyújtottak a mentőalakulatoknak, és az Egy Csepp Tűzzel is kialakulóban van egy hosszú távú együttműködés: az önkormányzat Hetényegyházán biztosított területet arra, hogy ott oktatási központot alakíthassanak ki.

A polgármester kiemelte, hogy a speciális mentők azonnal, gondolkodás nélkül jelentkeztek a segítésre, és hasznos volt az ottlétük, hiszen több életet is megmentettek a romok közül, valamint segítették a mentésben részt vevő török csapatokat. Hangsúlyozta, hogy a maroknyi csapat tagjai igazi hősök, akiket elismerés illet.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy városszerte felismerték az önkéntes mentők értékét, ezért szombaton az Első Kecskeméti Lions Club gyűjtést indított, amivel hozzájárul a Hírös Rescue Team költségeihez. Ehhez csatlakozott a polgármester, Engert Jakabné alpolgármesterrel együtt, és az összegyűlt adományt továbbítják a speciális mentők részére. A polgármester elmondta, hogy a török nagykövetség a károsultak megsegítésére adománypontot hozott létre, az adományok összegyűjtését és célba juttatását pedig a városvezetés a Lions Club vezetőségével közösen koordinálja.

A kecskeméti életmentők vasárnap este értek haza, és a polgármester dr. Salacz László országgyűlési képviselővel együtt fogadta őket a Liszt Ferenc Repülőtéren. A polgármesternek meséltek tapasztalataikról. Szemereyné Pataki Klaudia elmondása alapján a kinti munka során a segítés és az életmentés magasztos érzései mellett a pusztítás mértéke sokkoló hatással volt a kecskeméti életmentőkre, akik mind különösen tapasztalt szakemberek, de ilyen rombolást még ők sem láttak eddig. Persze az erővel töltötte fel őket, hogy életeket mentettek, a rászorulókon segítettek és hitet adtak a bajbajutottaknak, valamint a többi életmentőnek.

Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, hogy az önkormányzat segíti az életmentők civil szervezeteit: önkormányzati ingatlanokat ingyenesen biztosítanak használatra, illetve a gyakorlatozásra is helyet nyújtanak, például a Homokbánya területén. A versenyuszodákon keresztül több rendvédelmi szerv tagjának biztosítanak lehetőséget a kondíciójuk megőrzésére. Természetesen anyagi támogatást is igyekeznek biztosítani szükség esetén, még ha nem is mindig saját költségvetésből, hanem a kapcsolati tőkéjüket mozgósítva. Így tett Salacz László is, aki pénzbeli támogatást biztosított egy vállalkozáson keresztül a mentőcsapatok kiutazásához.

Vizsgálják a PostaPontok kialakításának lehetőségét

A polgármester szót ejtette a bezárt posták kérdéséről is. A napokban derült ki, hogy a kecskeméti bezárt kisposták többé nem nyitnak ki. Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, átalakult a postai szolgáltatás, megjelentek a futárszolgálatok és a digitalizáció is átalakítja a posta működését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem önkormányzati feladat a postahivatalok működtetése, de polgármesterként feladatának érzi a helyzet és a szükségletek felmérését. Jelenleg egyeztetés folyik a lakossággal a mindenképpen szükséges, megtartandó postai szolgáltatási elemekről. Mint fogalmazott, az eredmények azt mutatják, hogy elsősorban az idősebbeknél van nagyobb igény a hagyományos postai szolgáltatásokra, amire reagálva a CédrusNettel és a Gondoskodó Szolgálattal hiánypótlóan kialakíthatják ezen igények kiszolgálását. Emellett ingyenes képzéseket is elindítottak azzal kapcsolatban, hogy miként lehet okostelefonról ügyet intézni. Nemcsak a lakossággal indult párbeszéd, hanem a postával is, ami felajánlotta a PostaPontok kialakításának lehetőségét.

A polgármester elmondta, hogy Pászti András hunyadivárosi képviselő kezdeményezésére akár PostaPont nyílhat az újonnan épült hunyadivárosi közösségi házban. Jelenleg folynak a tárgyalások arról, hogy a közösségi házat működtető civil szervezet felvállalhatja-e a szolgáltatás működtetését.