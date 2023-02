– A rendezvény célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok, illetve bárki aki efelől érdeklődik, meghallgathassa a másik oldalról a függőségeknek a történetét. Emlékszem, én is miként hallgattam diákkoromban az ilyen jellegű előadásokat és most mennyivel más érzés. Akkor még nem gondolkodtunk a buktatókon. Ha csak a diákok tizedének fel tudjuk nyitni a szemét arra, hogy ne válassza ezt az utat, hanem húzza meg a határt, akkor ez már segítség nekik, nekünk, hogy a jövőre nézve egy egészségesebb társadalomban élhessünk. Már régóta figyeltem, hogy Bedics Edit, a rendőrség főtanácsosa évek óta nagyon sok energiát fektet a bűnmegelőzésre, a függőségmegelőzésre, ezért fordultam hozzá, hogy a szakmai hátteret biztosítsa – mondta hírportálunknak Bokányi Zoltán, a Bajai Polgárőr Egyesület elnöke. A rendezvény anyagi hátterét részben a Bajai Önkormányzat bajai polgárőröknek adott támogatása fedezte.

– A programokra szakmabelieket és civil embereket is bevonunk. A családsegítőket, az ügyészség és a bíróság munkatársait, rendőrkollégákat, valamint gyámhatóságtól is jönnek és természetesen a pedagógusokat is várjuk. A tanárok figyelmét arra szeretném felhívni, hogy mit tegyenek, ha tapasztalnak valamilyen függőséget – mondta Bedics Edit címzetes rendőr őrnagy a baon.hu-nak.