A délvidéki származású kalandos életű Siflis Géza tehetséges kapusként 19 évesen került be a jugoszláv válogatottba, az 1928-as amszterdami olimpián is részt vett. 1928 és 1930 között a Ferencváros játékosa volt, így részt vett a Fradinak világhírnevet szerző 1929-es dél-amerikai túrán, amikor az akkori világbajnok Uruguay válogatottját is legyőzték. A második világháború végén Kelebiára költözött és a Levente Sport Egyesület trénere lett.

Délvidéki magyar mivolta miatt azonban állandó célpontja volt az egykori Államvédelmi Hivatalnak, vagyis az ÁVH-nak. Az Andrássy út 60-as szám alatti pincebörtönben az ÁVH verőlegényei olyan súlyosan bántalmazták, hogy az ott szerzett sérüléseiből soha nem tudott felgyógyulni és 1948. október 29-én elhunyt Kelebián. Siflis Géza életútja a Kelebiai Értéktár része lett.

– Világszerte több mint százmillió áldozata volt a kommunista diktatúrának.

– emlékeztetett Bányai Gábor kormánybiztos, a térség egyéni országgyűlési képviselője a kelebiai megemlékezésen, amit a Fidesz és a KDNP kelebiai csoportja, a Főnix Egyesület Kisszállás és a Levente Sport Egyesület szervezett.