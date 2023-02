Sárpátki Zsuzsanna hegymászó beszámolójából kiderült, 2015-ben határozta el, hogy világgá megy. Bár szuper állása volt Angliában, a BBC-nél dolgozott, voltak barátai, két közgazdasági diplomával a zsebében még sem érezte jól magát. Kereste az útját, amikor egy kávézóban egy kávé felett „megvilágosodott” és eldöntötte, hogy világgá megy.

Már másnap elkezdte a szervezkedést és az ominózus kávézás után másfél évvel úton is volt világ egyik legmagasabb hegyére, Manaszulura. Persze nem volt ismeretlen előtte Nepál, mert mielőtt világgá ment volna, már többször járt Ázsiában, ahol rabul ejtették a kedves emberek és a gyönyörű, gigantikus hegyek. Az oxigénhiányos környezet extrém kihívásai pedig függővé tették – mesélte félegyházi előadásán.

Sok érdeklődőt vonzott Sárpátki Zsuzsanna beszámolója

Fotós: Vajda Piroska

Elhangzott az is, hogy körbeutazta Délkelet-Ázsiát: járt Thaiföldön, Vietnamban, Kambodzsában, Laoszban, Indonéziában és Szingapúrban, onnan New Yorkba repült, majd egészen a kanadai határig utazott. Ezt követően túrázott a perui Andokban, és Argentínában is. A magashegyi kalandok után Chile jött, majd onnan stoppal Tűzföldre vette az irányt. Patagóniát bejárva négy hónapon át nomád körülmények között, sátorban élt.

Két évig tartó világjárása után visszatért Európába. Rövid pihenő után határozta el, hogy oxigénpalack nélkül hódítja meg a világ nyolcadik legmagasabb, és ötödik legveszélyesebb hegyét, a nepáli Manaszlut. Ez sikerült is neki 2021 szeptemberében. Sárpátki Zsuzsanna azóta világutazóként él, előadásokat tart, expedíciókat szervez. Úgy érzi, megtalálta élete hivatását.