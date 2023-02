Az elnök elsőként szólt arról, hogy a közelmúltban a vármegyeházán 54 polgármester írhatta alá a TOP Plusz támogatási szerződéseket. Minden vármegyének van saját kerete, melyet a közösségekre fordíthat. A hétéves uniós költségvetési ciklusban összesen több mint 100 milliárd forint terület- és településfejlesztési forrást kap a vármegye, több ütemben. Most a második körben több mint nyolc milliárd forint támogatást nyertek el a vármegyei települések. Bár Brüsszel még nem utalta át az összeget, de a magyar kormány megelőlegezi. Így a támogatási szerződések aláírásával a települések megkapják a pénzeket. Nyugodtan hozzákezdhetnek az előkészületi munkákhoz, terveket készíttethetnek, közbeszerzést kiírhatnak. Összességében elmondható: a települések háromnegyedének van megnyert pályázata. Ez jó arány, de a cél, hogy kivétel nélkül minden Bács-Kiskun vármegyei településen legyen majd nyertes pályázat.

Az 54 településből a két legnagyobb támogatott beruházás: Kiskunmajsán egy turisztikai fejlesztés, Kiskőrösön egy helyi piac megépítés, mintegy 650-660 millió forintos értékekben. A képletes dobogó harmadik fokára egyébként Izsák állhatott fel.

Rideg László elnök – a hagyományokat követve – a napokban a vármegyeházán fogadta az egyházi felekezetek vezetőit, a megyei jogú városok vezetőit, képviselőit, illetve a KLIK vármegyei tankerület elöljáróit. Ennek kapcsán az elnök kifejtette: a pályázatok mellett nagyon fontosak a lelki építkezések, melyben az egyházak történelmi idők óta vezető szerepet játszanak. Átbeszélték a 2022-es esztendő történéseit, és megtárgyalták 2023-as terveket, teendőket. A tárgyalás második részében részt vett az új megyei rendőr-főkapitány, aki olyan együttműködéseket szeretne kiépíteni, melyben számít az egyházakra is.

Rideg László továbbá kiemelte, mivel most már Bács-Kiskunnak két megyei jogú városa van, Kecskemét és Baja, a források felosztása másképp történik, mindkét településsel egyeztetnek a fejlesztési tervekről. Ebben szerepet kapnak a tankerületek vezetői is, hiszen a beruházások az iskolákat is érintik, nemcsak az államiakat, hanem a nemzetiségi önkormányzatok intézményeit, a speciális iskolákat egyaránt. Mindezek mellett a pedagógiai szakszolgálatok is pályázhatnak.

Bács-Kiskunban folytatódik a megyei ösztöndíjprogram, melyet öt éve indítottak útjára, azzal a céllal, hogy közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákokat helyben tartsanak a tanulmányaik befejezését követően.

Az elvárás szerint, ahány félévet támogatnak , a diáknak annyi félévet legalább a megyében kell dolgoznia.

Az elnök végül a Petőfi-emlékévről kapcsán osztott meg érdekességeket. Jelenleg éppen kutya casting zajlik. Ez annak apropója, hogy egy VR, azaz virtuális szemüveggel látható film készül Petőfiről, mellyel szeretnék az érdeklődőkhöz még közelebb vinni a nagy magyar költő életét egy virtuális világban. A casting győztese játssza majd Morzsi kutyát.

Jól sikerült a vármegye által meghirdetett Petőfi szavalóverseny is, több mint 250 jelentkező volt. A legjobbak a napokban állnak zsűri elé.

A Petőfi-emlékévvel kapcsolatos események folyamatosan nyomon követhetők a Petőfi200 internetes oldalon is.