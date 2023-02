A Parázs Pasztorális Központ tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Szerelmi kalandtúrát Kecskeméten, amely lehetőséget biztosít a pároknak a közös időtöltésre, kapcsolatépítésre. A szerelmesek február 10-től március 20-ig párkapcsolat-építő játékokkal, szabadon választható programokkal és feladatokkal találkozhatnak az előre meghatározott állomásokon, melyek teljesítéséért pontokat szerezhetnek. A kalandtúra záróeseményén értékes nyereményeket sorsolnak ki több százezer forint értékben azok között, akik legalább tíz pontot szereznek. Többek között wellness hétvégét és páros fotózást is nyerhetnek a részt vevő párok.

A nyeremények mellett természetesen a legfontosabb az egymással töltött idő, melyben segítséget nyújtanak a rendezvények, melyek helyszíneit a város patinás intézményei és szolgáltatói biztosítják: többek között a Ciróka Bábszínház, a Hírös Agóra, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, cukrászdák, borbár, sörház, a Korda Könyvkereskedés és a Libri Könyvesbolt.

Néma Attiláné Ella, a kalandtúra koordinátora elmondta, hogy idén közel kétszáz pár jelentkezésére számítanak. Hozzátette, hogy regisztrálni folyamatosan lehet a kalandtúra programjaira, sőt, ha valaki csak márciusban tud bekapcsolódni a programokba, akkor azt is megteheti. A koordinátor arról is tájékoztatott, hogy online eseményeket is szerveznek, így akár azok is részt vehetnek a kalandtúrában, akik külföldről vagy más városból csak online tudnak csatlakozni.