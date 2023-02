– Úgy döntöttünk, hogy ebben az évben minden szokásos rendezvényünket megtartjuk. Az a feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeket, lehetőséget adva az embereknek, hogy kicsit ki tudjanak mozdulni a mindennapokból, tudjanak találkozni, szórakozni, beszélgetni egymással. Fontosnak tartom, hogy az egy településen élők jól érezzék magukat, közösségben tudják megélni a barátságokat – mondta el a baon.hu-nak Zakar Zoltán, Apostag polgármestere.

Az egyik csapat Kiskunhalasról érkezett. Ők már öt éve vesznek részt zsinórban a fesztiválon. Elmondták, hogy régebben árusként voltak itt, de annyira megtetszett a hangulat, hogy azóta minden évben eljönnek és bekapcsolódnak a programba. Kétféle kolbászt is készítettek sertés- és szarvashúsból, de főztek egy náluk jellegzetes disznótoros sertéspörköltet is bográcsban. Felsorolták, hogy ennek a hozzávalói a köröm, a nyúlja, vagy bordaporc, bőr és a disznóvágás során leeső húsok. Végül burgonyát is főznek bele.