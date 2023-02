A Déli Agrárszakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola hagyományőrző eseményét több céllal rendezik meg. A szervezők fontosnak tartják, hogy bemutassák a fiataloknak, hogyan dolgozzák fel a sertést. Az érdeklődők a perzseléstől egészen a készétel kóstolásáig nyomon követhetik a disznóvágás folyamatát. Ugyanakkor nem titkolt cél azt sem, hogy bemutassák a hentestanulók szakmai felkészültségét. Az iskola vezetősége abban bízik, hogy ezáltal több fiatal is kedvet kap ehhez a hiányszakmához. Az eseményre kilátogató vendégek biztosan nem maradnak éhen, hiszen hagymás vér, sült máj, pecsenye, hurka, kolbász, orjaleves, pincepörkölt, töltött káposzta is készül a disznótoron. A farsang jegyében pedig fánkkal is kedveskednek a megjelenteknek. Mindezek mellett idén is lesz kiállítás, ahol a régi disznóvágási eszközöket mutatnak be.