A falugondnoki szolgálatba 2005 óta kapcsolódott be Érsekhalma, jelenleg egy főt tudnak alkalmazni az állami keretből. Falugondnoki buszt üzemeltetnek, melynek fenntartását a normatívából, illetve az önkormányzati költségvetésből oldjak meg.

– Az időseknek, rászorulóknak kivisszük az ebédet. Ha valakinek orvoshoz kell menni, de nem tudja megoldani a beutazást, mi beszállítjuk, akár laborba is. Sajnos az utóbbi időben egyre több az olyan idősebb beteg a településen, akinek a családja nem tudja megoldani az utaztatást, busszal már nem tud elmenni, őket a falugondnok térítésmentesen elszállítja. Akár Kecskemétre, Szegedre kell menni, segítünk. Akkor is számíthatnak a falugondnok segítségére, ha valakinek a kormányhivatalban van elintéznivalója – mondta a baon.hu-nak Bekő Csaba polgármester.

A falugondnok naponta tartja a kapcsolatot az ellátottakkal, a bevásárlást, a gyógyszerbeszerzést is megoldja.

A település a házi segítségnyújtásban is részt vesz. A falugondnok és a házi segítségnyújtásban résztvevő személy szorosan együttműködik, egymás munkáját segítve végzik a mindennapos tevékenységüket

– tudtuk meg a polgármestertől.

Az ülés után ebéd várta a résztvevőket, majd Bekő Csaba bemutatta a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesületének elnökségi tagjainak a település templomát, a vallási központot, a felújított intézményeket, az alsó tagozattal működő iskolát, amelyet az elmúlt évben energetikailag korszerűsítettek. Megnézték a polgármesteri hivatalt, a rendezvénytermet, a kultúrházat, amit szintén sikerült felújítani az elmúlt időszakban.

A találkozón a legutóbbi fotópályázat nyertes munkáit is bemutatták

Fotós: Márton Anna

A vendégek ellátogattak a tájházhoz is, amelynek udvarán jurtatábort alakítottak ki. A jurtatáborba és a faházakba nyári táborokat is szerveztek az elmúlt években. A nyári egyhetes gyerektábor, a hittantábor nagy sikernek örvendett. Az elöljáró bemutatta továbbá, hogy alapítótagként a Sváb Sarok Civilszervezetnek is tagja a falu, amelynek tagja még Császártöltés, Hajós és Nemesnádudvar. Több sikeres közös rendezvényt is szerveztek. Végül Érsekhalma külterületén egy lovardát tekintettek meg, ezek mellett a Hilden található bronzkori földvárat is felkeresték. A Kiskunsági Nemzeti Park öt évvel ezelőtt vásárolta meg a földvár területét és látogatóbaráttá alakították ki.

Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető elmondta, hogy a találkozón a soron következő közgyűlést is előkészítették, amelynek helyszíne Kelebia lesz.

Az érsekhalmi találkozón a legutóbbi fotópályázat nyertes munkáit is bemutatták. A pályázat témája a falvak és a tanyák értékeit helyezte előtérbe, amelyen az érsekhalmi Tóth Mária falugondnok is eredményesen szerepelt.