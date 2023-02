Trencsényi Péter a rádióadásban elmondta, hogy önként jelentkeztek a törökországi mentésre, miután rendelkeznek a katasztrófavédelemnél teljesített minősítő vizsgával. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a Magyar Református Szeretetszolgálat égisze alatt utaztak ki Törökországba, ahová öt mentőegyesület indult, és a Hírös Rescue Team mellett az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is Kecskemétről utaztak a katasztrófa sújtott területre. Orvosok, mentősök, ápolók voltak a csapattal, de orvosi felszerelést is vitt a HRT. Emellett négy speciális kereső kutyájuk is velük tartott a Hatay tartományban található Antakya városába.

Trencsényi Péter elmondta, hogy már a helikopteren szembesültek a 7,8-as erősségű földrengés által okozott pusztítással: ép házat nem láttak szerte a városban. A csapat tagjai 20-30 éve mentéssel foglalkoznak, de soha senki nem látott még ilyen mértékű katasztrófát, így ugyan mindenki harcedzettnek számít, de nekik is új volt a káosz és az mértékű nehézség, ami a török városban fogadta őket.

A keresés folyamatában több csoportra oszlott a mentőcsapat, a kutyák pedig párban dolgoztak, egy nagytestű és egy kistestű felosztásban. Amikor a nagyot beküldték egy helyre és jelzett, de már nem tudott továbbmenni a szűk járatokon, akkor a kistestűek következtek, melyek mélyebbre tudtak menni. Ha mindkét kutya ugyanazt jelezte, akkor vált biztossá, hogy élő emberre találtak.

Trencsényi Péter elmondta, hogy az elutazásuk előtti utolsó pillanatig dolgoztak, mialatt három élő embert találtak a romok alatt. Mind a négy kutya ugyanott jelzett, ami azt jelentette, hogy feltehetően élő személyt találtak. Ezután hangszonárokkal és egyéb technikai eszközökkel pontosítottak a koreai mentők közreműködésével, majd nagyon gyorsan el kellett hagyniuk a helyszínt, de meghagyták azt, hogy miként dolgozzanak tovább az ottmaradók. Már itthon kapták a hírt, hogy az egész napos bontást követően élve találtak két embert arról a helyről. Így összesen öt ember megmenekülése fűződik a kecskemétiek nevéhez.

Az egyesület vezetője elmondta, hogy többféle orvosi felszerelést is magukkal vittek, úgy mint ultrahangot, lélegeztetőgépet a helyi kórháznak arra az esetre, ha a terepmunka után ott kellene segítséget nyújtani, de a járhatatlan utak miatt nem sikerült eljutni a kórházba.

Hazatérve a média képviselői, Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester és dr. Salacz László országgyűlési képviselő mellett a török konzulátus munkatársai és török egyetemisták fogadták őket a reptéren, amire igen érzelmes pillanatként emlékezett vissza Trencsényi Péter. A magyar segítők köztársasági elnöki elismerést is kaptak, amit a Sándor-palotában vehettek át.

Mint Trencsényi Péter fogalmazott, sokat tanultak a teljesen újnak számító munka során. Céljuk, hogy természeti katasztrófa esetére is megfelelő felszerelés álljon rendelkezésükre, így most ezek beszerzésén és összeállításán dolgoznak.