Nagy siker övezi a fülöpjakabi faluház Mesemaci körbejár elnevezésű kezdeményezését, amit tavaly év végén indított útjára a faluház vezetője, Kovács Márta. Érdeklődésünkre elmondta, az energiaválság okán bevezetett takarékossági intézkedések hatására született meg benne az ötlet, hogy ha be kell zárni a fűtési szezon idejére a könyvtárat, akkor se maradjanak mese nélkül a helybeli gyerekek.

Elhatározta, hogy önkéntesek bevonásával meséket olvasnak fel és azokat rögzítik, majd pedig a faluház közösségi oldalán közzé teszik. Kezdeményezését a polgármester, Bodor Sándor is felkarolta és felvállalta az operatőr szerepét, így hétről-hétre ő készíti a felvételeket. A Mesemaci körbejár sorozatnak köszönhetően szebbnél-szebb meséket ismerhetnek meg a gyerekek. Minden önkéntes a számára legkedvesebb mesét olvassa fel. A sorozat már az ötödik résznél jár és volt olyan felvétel, amit több mint ezren néztek meg – mesélte büszkén a baon.hu-nak Kovács Márta, aki azt is hozzátette, hogy bár a könyvtárat végül nem kellett a fűtési szezon idejére bezárni, de a Mesemaci továbbra is körbe jár, mert a gyerekek izgalommal várják, hogy mit mesél majd a szomszéd néni, a postás, a boltos, a tűzoltó, a polgármester vagy épp az iskolaigazgató.