Molnár testvérek

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen osztanák meg ezt az 1996-os fényképet, mely Jánosról és testvéreiről készült. A nyolc testvér: Ferenc, György, János, Sándor, Mihály, Mária, Julianna és Ilona.

Szép emlékek

Páhiról Andrássy Gyula felesége, Makány Mária régi családi fotójával idézné meg a régi szép időket. A felvétel az 1950-es években készült Kiskunfélegyházán. Felesége (a képen balról) családja körében látható. Mária később Páhira költözött férjével, ahol évtizedeken át tanított az iskolában.

Motorozás

Kecskemétről Szijjártó László édesapjára emlékezne egy újabb felvétellel. Az édesapa, Szijjártó László egész élete során nagyon szerette a motorokat. E szenvedélyét fia, olvasónk is örökölte. Ezen az 1976-os, Nyárlőrincen készült fotón együtt láthatók egy Pannonia P10-esen.

Izaura

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus így a farsang idény végén még egy 1986-os farsangi fotóval nosztalgiázna. Az iskolai farsangon a 7. a osztályosok jelmezeikkel az akkor nagy sikerrel futó Izaura című sorozatot idézték meg.

Vadászat

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egykoron nagyon szeretett vadászni. Ez a felvétel 1985 őszén örökítette meg őt vadásztársaival Jakabszálláson, fácánvadászat után. Olvasónk tagja volt a vadászegyesületnek.

Emlékezet

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes a tavaly elhunyt barátjára, Szeverényi Istvánra emlékezne. Szeverényi István tizedes katona zenészként, majd írnokként több mint öt évet szolgált a Magyar Királyi Zrínyi Miklós 7. Honvéd Gyalogezredben. Jelen volt 1943-ban a doni front áttörésénél. Szerencsésen túlélte, később szovjet hadifogságba esett. Egészségesen tért haza szeretteihez 1948 őszén. A rendszerváltást követően tagja lett a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméti Szervezetének.