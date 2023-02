Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Nagymama emléke Kecskemétről Sebestyén Tünde és húga, Hajnalka e fényképpel emlékezne meg keceli nagymamájukról, özv. Sebestyén Mártonné Benedeczki Juliannáról (középső sorban, balról az első), aki éppen 100 évvel ezelőtt született, 1923. február 16-án. Sajnos 2010-ben elhunyt, de emlékét örökre a szívükben őrzik. A fényképen mellette áll a közelmúltban elhunyt húga, Farkas Mihályné Benedeczki Erzsébet „Bözsi”. A kilencvenes években készült szüreti fotón látható még a két évvel ezelőtt meghalt öccse, Benedeczki János (felső sor, balról a harmadik) és felesége, Mária (jobbról guggol) is, családtagjaik és barátaik körében.

Nagyszülők Páhiról Andrássy Gyula egy régi családi fotóval nosztalgiázna. Feleségének, Makány Máriának szeretne kedveskedni a régi felvétellel, melyen nagyszülei láthatók, Tóth mama és papa valamikor a 20. század elején.

Édesapa motoron Kecskemétről Szijjártó László édesapjára emlékezne. Az édesapa, Szijjártó László az 1956-os forradalom alatt volt katona, melyet szerencsésen túlélt. Az élete során mindvégig – az 1989-ben bekövetkezett haláláig – nagyon szerette a motorokat, mely szenvedélyt Olvasónk is örökölte. Ez a felvétel 1959-ben Katonatelepen készült az Édesapáról egy Csepel motoron.

Izaura Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy régi farsangra emlékezne ezzel az 1986-os fotóval. Az iskolai farsangon a 7/a osztályosok maskaráját az akkor nagy sikerrel futó Izaura című sorozat ihlette meg.

Sportlövő verseny Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy újabb régi emlékét idézné fel. Ez az 1993-as fénykép Jakabszálláson egy sportlövő versenyen készült. A felvételen éppen Börönte Vince sportlövész a korongot lövi.

Farsang Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella farsang kapcsán egy újabb fotóval nosztalgiázna. E felvétel a nyolcvanas évek elején nagyobb fiáról, Lászlóról készült. Olvasónk mindig maga készítette el gyermekei maskaráját, nagy örömmel és kreativitással.