Iskolás emlék Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen nosztalgiáznának ezzel a felvétellel. János nyolcadikos osztályképe 1952-ben készült Nyíradonyban. Felső sorban áll, balról az első. Ma is örömmel emlékszik vissza az iskolás évekre.

Munkatársak Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi egy régi családi képet osztana meg volt férjéről, Szabadszállási-Tóbi Jánosról és munkatársairól. Kecskeméten, a Szélmalom csárda mellett 1976-ban nyitott meg az első Shell benzinkút. A fotó nem sokkal a nyitás után örökítette meg a dolgozókat.

Szülői szeretet Kecskemétről Szijjártó László szülei fotóját mutatná be. Sokakkal együtt hisz abban, hogy mielőtt megszületett, elsőként is anyát választott magának. Ő Sipos Etelkát, egy nagyon szép nőt választott édesanyjának. Ez a felvétel 1958. június 20-án készült róla, abban a hónapban kötött házasságot Szijjártó Lászlóval. A másik fotón pedig az édesapa, aki 1956-os forradalom alatt volt katona, és többek között egyetlen túlélője az aknára futott csapatszállító katonai kocsinak 1956 decemberében.

Manci néni Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke ezzel az 1990-es fotóval Abonyi Lászlóné Mancika nénire emlékezne. Az idős matróna akkor ünnepelte a 94. születésnapját a Margaréta nyugdíjasházban, és mindig nagyon szeretett verset mondani. Több alkalommal a Kecskeméti Televízió műsoraiban is szerepelt. A felvételen a nyugdíjasház asszonykórusa körében látható.

Családi emlék Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus nővére esküvőjét elevenítené fel. Ilonka 1958-ban ment férjhez Müller Józsefhez. Az ifjú pár előtt ül az édesapa, Udvarhelyi Béla, az édesanya Kuczik Etelka. Olvasónknak Ilonkán kívül volt még hat testvére: Etelka 1920-ban, Béla 1922-ben, Ilonka 1923-ban, András 1927-ben, László 1929-ben, Gyula 1932-ben, István 1935-ben, Terike 1938-ban született. A család Borotán élt. A fotón további rokonok láthatók még. Ilonka tavaly szeptemberben ünnepelte 99. születésnapját.

Farsang Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella farsang kapcsán egy 1984-es fényképpel kedveskedne fiának, Tajti Zoltánnak. Akkor volt négyéves és huszárnak öltözött fel az óvodai farsangra. Olvasónk készítette el mindig Zoltán és a másik fia, László maskaráját, melyek mindig nagyon jól sikerültek.