Az óvodai népdaltalálkozón Kőváriné Kis Katalin, a Kálmán Lajos Óvodák intézményvezetője köszöntőjében kiemelte a népdaléneklés szeretetét, a hagyományőrzést és Kálmán Lajos munkásságát. Külön üdvözölte Kissné Forgó Zsuzsannát, Kálmán Lajos egyik lányát, aki személyesen is megtisztelte a rendezvényt. A másik két lánytestvér pedig ajándékcsomagokat küldött az ovisoknak.

– Sok gyermek született csodálatos énekhanggal, tehetségük kibontakoztatásában nagy szerepük van a szülőknek, óvónőknek.

– hangsúlyozta Engert Jakabné alpolgármester.

Nagy öröm számára, hogy Kecskeméten számos óvoda rendez különböző találkozókat, ahol a kicsik megmutathatják tehetségüket. A napokban volt bábos találkozó, most a népdal van soron, hamarosan lesz néptánc, mesemondó, versmondó és sportos verseny is. Hozzátette, hogy ezek nem is igazán a versengésről szólnak, hanem a közös élményekről, a baráti találkozásokról. A kecskeméti óvodákban nagyszerű óvodapedagógusok dolgoznak, a munkájukat az önkormányzat is elismeri. Végül megosztotta velük a jó hírt, miszerint a kormány béremelése mellett a helyi képviselő-testület is azon dolgozik, hogy mindezt még kiegészítsék.

A köszöntők után a házigazda óvoda kicsi gyermekei néptáncoltak, majd kezdetét vette a népdaléneklés.