Nagyon jól bevált recept az immunerősítésre a citrom, gyömbér, kurkuma, pici só és egy kis méz – tanácsolta a szakember.

– A gyömbérnél vigyázni kell, mert megemelheti a vérnyomást, ha valakinek a szervezete érzékeny rá. A vöröshagyma is még mindig nagyon jól működik, nyersen kell inhalálni. Nem baj, ha potyognak a könnyeink, nagyon jó antibakteriális hatása van. Lehet pakolást is készíteni belőle a mellkasra, és el is lehet fogyasztani, természetesen csak akkor, ha az illető gyomra tolerálja azt. Nem kell éhgyomorra, lehet evés után is fogyasztani – mondta a természetgyógyász.

Ha már van egy kis náthánk, légúti gyulladásunk vagy akár még a Covid esetében is azt javasolja, hogy alkalmazzuk a kakukkfüvet és a kamillát, a légutak két legfontosabb gyógynövényét.

– Lehet például olajokkal ultrahangos párásítást végezni, ez apróbb részekre bonjta szét a víz- és illóolajcseppeket, ezért ez hatékonyabb, mint a gőzölés. Nagyon hatékony antibakteriális szer az ezüstkolloid is. Nincs semmilyen ellenjavallata és nagyon könnyű bármilyen életkorban meginni. Az echinacea pedig kifejezetten immunstimuláns, csakis azok fogyasszák, akiknek gyenge az immunrendszere, mert autóimmun folyamatokat is felerősíthet. De az immungyenge szervezetet nagyon hatékonyan segíti, a vírusos, bakteriális tüneteket enyhíti – fogalmazott Lakatos Ágnes.

Megemlítette, hogy a komoly ötös fogat, a C-vitamin, a D-vitamin, a réz, a cink és a szelén a vírusokkal szembeni immunitást is erősíti, de gyulladáscsökkentő szövet- és nyálkahártya-erősítő, -regeneráló hatása is van. Az első számú védekezőköpenyünk a bőr és a nyálkahártya, tehát ezeket a legfontosabb jó állapotban tartani. A bőrápolás egy fontos szempont, nemcsak a külső megjelenés miatt, hanem mert védelmet nyújt a betolakodókkal szemben.

A szakember kiemelte továbbá a szaunázás fontosságát is. Javasolt a hideg-meleg váltózuhanyt, melyt kiváló értorna, keringésjavító, immunstimuláló, nyiroktisztító hatású. Betegen nem ajánlott a szaunázás, de megelőzésként nagyon jól használható – tette hozzá.