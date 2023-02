Barta Dóra a magyar kulturális élet kiemelkedő és elismert szereplője. Küldetése a brandépítés, a megújulási képesség fejlesztése, a hatékonyság növelése. Hitvallása az erős értékekre épített magas minőségben végzett munka. Kreatív és innovatív személyiség, egyedi ötletek megálmodója, kivitelezője. Lélekkel átitatott műveivel képes szavak nélkül is kommunikálni, a közönség számára maradandó színházi élményeket teremteni. Kifinomult, érzékeny előadó- és alkotóművész, művészpedagógus, közművelődési szakember, művészeti vezető, miközben stratéga, aki sokrétű szakmai tapasztalatát kulturális szervezetfejlesztés terén vezetőként is gyakorolja.

Barta Dóra az Állami Balett Intézetben tanult és a Magyar Táncművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Karrierjét táncművészként kezdte, rangos hazai balett- és táncegyüttesek szólistájaként lépett fel számos országban és nagyvárosban. A színházművészet terén egyedi és markáns kifejezőerejű alkotóművészként igen korán bekerült a köztudatba mint koreográfus és rendező, olyan műfaji sokszínűség mellett, mint balett, opera és próza.

Az eltelt két évtizedben több tucat koreográfiáját mutatta be nagy sikerrel többek között a Badora Társulat, a Szegedi Kortárs Balett, az egri Gárdonyi Géza Színház, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Pécsi Nemzeti Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, a Szegedi Szabadtéri Játékok. A Nemzeti Balett számára készített produkcióját műsorra tűzte a Magyar Állami Operaház is, ahol azóta több ízben dolgozott koreográfusként és rendezőként. Szintén rendszeresen felkért, megbecsült alkotója a hazai kulturális élet két olyan emblematikus és reprezentatív helyszínének, mint a Nemzeti Táncszínház és a Művészetek Palotája. A határon túl is több nagy sikerű produkciót állított színpadra, szoros kapcsolat fűzi fontos alkotóműhelyekhez, mint például a sepsiszentgyörgyi M Stúdió.

Művészpedagógusként a Magyar Táncművészeti Egyetemen oktat, számos tanítványa nemzetközi szinten is meghatározó nagy együttesek táncművésze.

Művészeti vezetőként karizmatikus társulatot és tánctagozatokat épített fel és működtet.

Munkáját több rangos kitüntetéssel ismerték el. 2001-ben

Az év táncművésze lett, 2002-ben Harangozó Gyula-díjjal jutalmazták és még ugyanebben az évben megkapta A legjobb táncosnő díját a Veszprémi Táncfesztiválon, 2003-ban Imre Zoltán-díjjal tüntették ki, 2007-ben Érdemes Művész lett. 2011-ben a XIV. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozón A legjobb előadó díját érdemelte ki. 2016-ban Bács-Kiskun Megyei Prima díjat, 2022-ben Seregi László-díjat kapott.

Barta Dóra életének fontos helyszíne lett Kecskemét, ahová tíz évvel ezelőtt érkezett családjával. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban az elmúlt évtizedben a Kecskemét City Balett vezetőjeként olyan rendkívül látványos produkciókat állított színpadra, mint például a Carmen, a Rómeó és Júlia, a Requiem, a Traviata, az Anna Karenina, a Mutatvány de la Danse, a Szentivánéji álom vagy a Bánk bán. Ezek a produkciók nemcsak a város közönségét hódították meg és nyűgözték le, hanem a fővárosi és a határon túli nézőket is, hiszen többször vendégszerepeltek a legrangosabb előadóművészeti központokban, a Művészetek Palotájában és a Nemzeti Táncszínházban. A társulat elismertségét fémjelzi, hogy meghívást kap a régió legrangosabb ünnepi eseményeire, fesztiváljaira, nagyrendezvényeire.

A színházi tánctagozat egyik legfontosabb vállalkozása a Balett+ elnevezésű előadássorozat, amelyben Kecskemét kulturális életének egy-egy emblematikus szereplőjével hoznak létre közös alkotást.

Barta Dóra városban folytatott aktív művészeti tevékenységének, emlékezetes alkotásainak köszönhetően a tánc- illetve balettművészet otthonra talált Kecskeméten és óriási közönségbázisra tett szert, a Kecskemét City Balett pedig a hazai táncélet meghatározó együttesévé és a megalkuvást nem ismerő minőség garanciájává vált.

– A művészet csendes és egyedi teret biztosít számunkra, ahol elmerülhetünk a gondolatok és az érzések világában

– hangzik Barta Dóra művészettel kapcsolatos hitvallása.

Barta Dóra 2021-től a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek ügyvezetője. Barta Dóra „A kultúra innovátora” címet méltán viselheti. Mindig megújulásra kész, különleges megoldásokat kereső alkatának és előre tervező szemléletének köszönhetően Kecskemét kulturális élete dinamikusan fejlődő pályára lépett.