A tavalyi évben tovább folytatódott a belterületi úthálózat rekonstrukciója, ami a település jelentős részét érintette. A fejlesztések részben a sikeres pályázatok eredményeképpen, másrészt önerőből valósultak meg.

– A tavalyi év első felében készült el a Dohány és a Farkas János utca aszfaltozása. A kivitelezés költségeit Magyarország Kormánya 108,7 millió forinttal támogatta, melyhez 8,6 millió forintos önerőt biztosított önkormányzatunk. Mindkét utcában kiépültek a csapadékvíz elvezetést biztosító nyílt szikkasztó árkok. A legnagyobb beruházás a Széchenyi utca rekonstrukciója volt. A beruházás keretében új aszfaltréteget kapott a Szilágyi és Zrínyi utcák közötti mintegy 1820 méteres szakasz 5,6-5,7 m szélességben. Megépült egy gyalogos átkelő is. Az útfelújításoknál különös figyelmet fordítottunk arra, hogy azok szerkezete alkalmas legyen a tehergépjárművek által okozott igénybevételnek is, ezért többrétegű aszfalt került beépítésre. Az útfelújítások során azok környezete is rendezésre került nemesített padka és szikasztóárkok kialakításával – sorolta dr. Kelemen Márk polgármester.

Sikeresen lezárult az ipari területen egy 18 hektáros terület értékesítése, így több százmillió forint plusz bevétele keletkezett az önkormányzatnak, ami a többszörösére emelkedett energia költségeink kifizetése mellett azért újabb fejlesztésekre is ad lehetőséget. Július közepétől az önkormányzat sikeresen bérbe adta a 2200 négyzetméter alapterületű új ipari csarnokát. Az ebből származó bevétel is növeli az önkormányzat mozgásterét. Megújult a városi kispiac. Negyvennyolc darab új, fedett elárusító asztalt állítottak fel a piacon vásárlók és árusítók nagyobb kényelme és biztonsága érdekében.

– Jövőbeni terveink között szerepel az általános iskola, valamint a meglévő művelődési ház bővítése is, melyekhez a megyei Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program (TOP II.) keretében szeretnénk forráshoz jutni. A legjelentősebb beruházásnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által fenntartott intézmény, a Humánszolgáltató Központ számára egy új, korszerű épületegyüttes felépítése ígérkezik.

A létesítmény öt településen (Ágasegyháza, Fülöpháza, Kunbaracs, Ladánybene, és Kerekegyháza) különböző mértékben látja el a szociális, és gyermekjóléti feladatokat, a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, idősek nappali ellátását, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Mindemellett biztosítja a támogató szolgáltatást az ellátottak részére társulási formában. A beruházás keretében megtörténik az épületegyüttes teljes körű rekonstrukciója. Az utcafronton található gazdaságosan nem korszerűsíthető főépület, és a telken található régi, elavult, jelenleg a támogató szolgálatnak otthont adó épület elbontásra kerül. A mintegy 15 éves harmadik épületrész kisebb átalakításokkal jelenlegi állapotában megmarad. A négyszáz négyzetméteres hasznos alapterületű utcafrontra tervezett új épület kétszintes lesz, amelynek a teljes körűen akadálymentesített földszinti részében kerülnek elhelyezésre az ügyfélfogadásra kijelölt helyiségek, a modern tálalókonyha, és a nyugdíjasklub. Az emeleti részen az irodablokk kerül kialakításra. A jelenlegi energiaválságos időszakra is tekintettel, az épület alternatív, megújuló energiát fog felhasználni, így hőszivattyús fűtési rendszerrel lesz ellátva, a tetőzeten napelemek kerülnek elhelyezésre. Az épület tervezése során figyelembe vettük továbbá azt is, hogy az családbarát funkciókkal is rendelkezzen. Ennek szellemében a gyermekek részére a földszinten játszósarok lesz kialakítva, valamint kerttervezés eredményeként a belső udvarban parkoló-férőhelyek és akadálymentes parkoló-férőhely, kerékpár-, és babakocsi tároló kerül kiépítésre. A pályázat tartalmazza továbbá az épület belső bútorzata, és a tálalókonyha felszerelését biztosító eszközbeszerzést is, továbbá a szolgáltatási színvonal további javítása érdekében elektromos kerékpárok beszerzésére is sor kerül, amelyekkel a házi gondozók járnak majd az ellátottakhoz – tette hozzá a városvezető.