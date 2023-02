A Baksi-puszta az Alsó-Tisza-völgy és a Homokhátság peremzónáján, Csongrád-Csanád vármegyében, öt település – Baks, Csanytelek, Ópusztaszer, Pusztaszer és Tömörkény – külterületén helyezkedik el. Teljes egészében lefedi a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, így országos védettséget élvez és a Natura 2000 hatálya alá is tartozik. Egy része a Ramsari Egyezmény hatálya alá eső nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, a vonuló madarak rendkívül fontos állomása. Tavasszal elsősorban partimadarak – főleg godák, cankók – alkotnak itt nagy csapatokat, míg ősszel a vadludak és a darvak a jellemzőek. Fészkelő- és táplálkozóhelyként is jelentős, rendszeres vendég többek között a gólyatöcs, a gulipán, a nagy goda és a cigányréce.

A Baksi-pusztán háborítatlanul megmaradt, jó állapotú szikes- és löszgyepek, valamint közéjük ékelődő kisebb kiterjedésű szikes mocsarak, nádasok, ritkás, ligetes facsoportok találhatóak. A térségre is jellemző a Duna–Tisza közén erőteljesen jelentkező talajvízszint-süllyedés, amely maga után vonja a felszíni vizek kiterjedésének és a vízborítottság hosszának csökkenését is, ami természetvédelmi szempontból is kedvezőtlen jelenség. A Baksi-puszta nyílt vizű tómedreiben több okból is elsődleges fontosságú a víz megőrzése: a tavak szikes jellegének megtartását szolgáló sófelhalmozódási folyamatok hatékony működése miatt, valamint a környező területek növényvilága és a hozzájuk kötődő állatvilág érdekében – olvasható KNP oldalán közzétett írásban.

Az emberi beavatkozásra visszavezethető káros hatásokat ezen a helyszínen is mesterséges beavatkozásokkal lehet mérsékelni. Erre nyílt tavaly lehetőség a Baksi-pusztán a pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzését célzó LIFE IP GRASSLAND-HU projekt keretében.

A Baksi-puszta vizeinek szabályozására épült Büdös-széki főcsatorna a terület védetté nyilvánítása óta már nem vezeti el a vizeket. Viszont a vele összeköttetésben lévő számos kisebb csatornával együtt – megfelelő vízkormányzás esetén – alkalmas a medrek vízpótlására.

– Ezen elképzelés jegyében kezdtünk neki a LIFE IP GRASSLAND-HU munkálatainak. A kivitelező cég munkatársai a Büdös-széki csatornában 5,7 kilométer hosszan a fél mederszelvényre kiterjedő kotrást végeztek, emellett két meglévő, jó állapotban lévő átereszt kézi erővel tisztítottak meg. 450 méter hosszan pedig egy tájsebként jelenlévő, használaton kívüli csatorna betemetése is megtörtént. A projekt során hat zsilip épült újjá, és egy teljesen új zsilip is készült a Büdös-széki főcsatornába becsatlakozó Vesszősi-csatorna torkolatánál. Ennek segítségével egyrészt visszatartható a víz a Vesszős-székben, másrészt ugyanezen a részen a töltés javítása is lezajlott, így a Vesszős-szék függetleníthető a Büdös-széki csatornától, ami vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség-védelmi szempontból is indokolt lehet – írta Hraskó István, KNPI kommunikációs referense.

Közel 100 hektárt öntött el eddig a víz

A megépült műtárgyak kezelését, karbantartását – a vízügyi kezelő Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen kidolgozott üzemrend alapján – a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, Pataki Zsolt végzi. Az elmúlt hetek esőzései nyomán február eleje óta lehetőség nyílik tapasztalatokat gyűjteni, miként működik a vízkormányzás a Baksi-pusztán. A vízpótlás a Dong-éri főcsatorna felől történik, ezen keresztül érkezik a víz a Büdös-széki főcsatornába. A természetvédelmi őr február 3. óta mindennap végigjárja a pusztát, méri az egyes helyszíneken a vízszintet és szükség esetén nyitja-zárja a zsilipeket.

Az eddigiek alapján az már megállapítható a próbaüzemből, hogy a tavaly elvégzett beavatkozások beváltják az előzetes várakozásokat. A víz már a Vesszős-székig is eljutott, és azt is jelentős mértékben feltöltötte, emellett a főcsatorna mentén is jó pár helyen, az ősi Dong-ér egykori medrében is vannak már kisebb-nagyobb kiöntések. Régóta nem látott nagyságú területet, közel 100 hektárt fed most víz a Baksi-pusztán a vadludak, récék nagy örömére: a madarak több ezres számban lehetnek most itt jelen.