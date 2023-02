A leköszönő alpolgármester úgy gondolja, hogy a testület több esetben a város érdekeivel ellentétben döntött, amihez már nem tud partnerként asszisztálni. Egyebek mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a súlyos döntést meghozta. Arról is szólt, hogy a polgármestert folyamatos támadások érik, amiért három alpolgármester van Baján. Úgy gondolja, hogy méltatlan ez a helyzet, emiatt ő nem kívánja, hogy a továbbiakban is támadják az elöljárót, többek között ez is közrejátszott a döntése meghozatalában. Ettől függetlenül a városért és a város polgáraiért a jövőben is tenni akar – mondta.