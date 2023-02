A múltat a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban korábban már megjelent cikke alapján idézzük meg, illusztrációként Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékából válogattunk régi képeslapokat.

A Piarista templomot – eredeti nevén a Szentháromság-templomot – a városban ma is működő piarista rend – 1729 és 1740 között építette, de a tornya 1765-re készült el. A templomot Mayerhoffer András tervezte, és Pethmüller József pesti építőmester építette meg. A templom homlokzatán levő szobrokat Conti Lipót szobrász készítette. Az épület külsején nem történt átalakítás, már átadásakor, 1765-ben is pontosan úgy nézett ki, ahogyan a 20. század első felében készült képeslapok is mutatják. A templomot néhány éve újították fel.

Forrás: Sebestyén Imre gyűjtő hagyatéka

Az 1765-re elkészült templom bejárata fölött hatalmas, oszlopokon álló, mellvédes kőerkély található, két szélén egy-egy angyalszoborral, az erkélykapun pedig a piaristák és a Koháry-k oroszlános címerével. Főhomlokzatát – Conti Lipót Antal által tervezett – hat szobor díszíti. A bejárat fölött Szent Erzsébet, Kalazanci Szent József és Keresztelő Szent János, a legfölső sorban Szent László és Szent István, közöttük Szűz Mária szobra látható.

Forrás: Sebestyén Imre gyűjtő hagyatéka

A templomnak – méreteihez viszonyítva – aránytalanul kicsi, mintegy 25 méter magas, órapárkányos, óra nélküli tornya volt. Eredetileg kettős tornyot terveztek, de ez pénzhiány miatt elmaradt. A 2010-es évek elején került rá toronyóra.

A történelmi források szerint a gazdag barokk templom építkezését a városban ez időben pusztító pestisjárvány lassította. A hatalmas járvány túlélői hálájuk jeléül a városban egyébként szobrot is állítottak: a Katona József Színház előtti Szentháromság-szobrot.

A barokk stílusú obeliszken „pestises” szentek: Szent Rozália, Szent Rókus, Szent Sebestyén és a vértanúk: Szeráfi Szent Ferenc és Szent István látható. A szobor alkotója pedig szintén Conti Lipót Antal kőfaragómester volt, aki a Piarista templom szobrait is készítette.

A piaristák – akiket Koháry István telepített le Kecskeméten – 1715-ben nyitották meg iskolájukat, melynek az 1930-as évekig a templom melletti épület adott otthont. 1933-ban épült meg a templommal szemben, a Piaristák terén az új iskola, a klasszicista Piarista Gimnázium és Általános Iskola, Hültl Dezső tervei alapján.