Mint a képviselő fogalmazott, az elmúlt két-három hétben nagyon sok jelzést kapott arról, hogy a Károly Róbert körút átadása óta megtöbbszöröződött egyes napszakokban a Csíksomlyó utca–Budai út kereszteződésében a forgalom, különösen a Tesco felé, jobbra kanyarodók száma.

Pihenő- és munkanapokon egyaránt egyes napszakokban sokszor óriási sor kígyózik a Vacsi köz irányából, több esetben csak ötödik-hatodik lámpára tudtak kihajtani a város és a Tesco irányába. Ismert, hogy az OMV Hungária Kft. a torkolat tulajdonosa. Fejleszteni, jobbra kanyarodó sávot kiépíttetni az önkormányzat pedig csak a tulajdonjog átírása után tudna, ami akár éveket is igénybe vehet.

A megnövekedett forgalom miatt több lakossági javaslat is megfogalmazódott a kereszteződés forgalmi rendjének megváltoztatására.

Az egyik a lámpa átprogramozása úgy, hogy a Tesco felé legyen egy jobbra kanyarodást engedő jelzőlámpa kiépítve, ahogy az szemben, a Március 15. utcán is biztosított a város felé. Ennek kiegészítéseként javasolták azt is a gyalogosok védelme érdekében, hogy el kellene különíteni a gyalogos- és az autóforgalmat egymástól, illetve, hogy így biztonsággal kiépíthető lenn a jobbra kanyarodást engedélyező jelzőlámpa, mely kis ívben ki tudja engedni a Tesco irányába kanyarodókat. Ha ez nem támogatható, többen javasolták azt is, hogy a jobb szélső sáv legyen átszervezve csak jobbra kanyarodó sávvá, míg az egyenesirányú forgalmat a sokkal kevésbé kihasznált és terhelt bal oldali sávba javasolták átszervezni úgy, hogy az bal oldalra és egyenesen is kiengedje a közlekedőket.

Falu György alpolgármester elmondta, hogy a benzinkút tulajdonának számító területről régóta próbál az önkormányzat egyezségre jutni. Tavaly szóban megállapodtak a terület adásvételéről, majd két hete egy adásvételi szerződés tervezetet küldtek meg az OMV-nek. Ennek az a célja, hogy a jobbra kanyarodó sávot kiépíthessék. Jelenleg a cég szerződésbe foglalható javaslatait várják. Az alpolgármester szeretné, ha néhány hónap múlva megköttetne a szerződés. Az érdemi válasz hatására az indítványt Tóth Szilárd képviselő visszavonta.