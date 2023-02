A kiskunhalasi civil szervezet tagjai szívügyüknek tekintik a magyarországi fellelhető fajok és élőhelyeik megóvását és, hogy a hidegebb évszakokban is elegendő táplálékhoz jussanak, azért a város több pontján is helyeznek el rendszeresen etetőket. A madarak és mókusok szívesen fogyasztják a kirakott különféle magokat, azonban az elmúlt téli szezonban a szokásosnál is jóval enyhébb idő miatt kevesebb eledelre volt szükségük az állatoknak.