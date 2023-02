Az Esély-es Esték! című egyedülálló programsorozat harmadik állomásán a kecskeméti Aqua Hotel rendezvénytermében a közönség ezúttal Káli-Horváth Kálmánt ismerhette meg. Élettörténete, pályafutása, visszaemlékezése a fiatalokban mély nyomot hagyott, hiszen annak ellenére, hogy hátrányos helyzetből, mélyszegénységből jött, kiemelkedő, sőt elismerésre méltó sikereket ért el az életében.

Kálmán állami gondozásban nőtt fel, ma pedig a Református Cigány Szakkollégiumot igazgató író, többkötetes szerző és festőművész is egyszerre. A szakkollégium diákjai most megfilmesítik eddigi életének bizonyos fejezeteit. A beszélgetőesten a készülő filmből is láthattak egy részletet a jelenlévők, mely megrázó részletességgel mutatta be a kilenc éves Kálmán életének egy kis szeletét. A film Káli-Horváth Kálmán Ne nézz vissza! című kötetének a novellái alapján készül. A 2020-ban kiadott könyv műfaját tekintve füveskönyvnek nevezhető, novellákat, tanácsokat, gondolatokat, elmélkedéseket tartalmaz, fogalmazott az író.