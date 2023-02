Az Esély Központ szervezésében havonta tartanak rendezvényeket, melyek célja, hogy bemutassanak példaképeket, akik hátrányos helyzetből, mélyszegénységből vagy a társadalom perifériájára szorultságból értek el kiemelkedő, elismerésre méltó sikereket munkájukban, a tudományban, a közéletben, a sportban vagy a művészetben.

A Központ hisz benne: a meghívott példaképek élettörténete, rendkívüli teljesítménye, a személyes találkozás is ösztönözhet hasonló körülmények közül érkező gyermekeket, fiatalokat arra, hogy igyekezzenek a nyomukba lépni, merjenek nagyot álmodni, mert az megvalósulhat, de tenni kell érte!

Február 20-án, hétfőn 15.30-kor Kecskeméten, az Aqua Hotelben Káli-Horváth Kálmán cigány származású magyar festő- és előadóművész, költő, kommunikációs szakember, egykori televíziós műsorvezető lesz a vendég.

Kálmán állami gondozásban nőtt fel, ma pedig a Református Cigány Szakkollégiumot igazgató író és festőművész is egyszerre! Már idejekorán felnőve eldöntötte, tehetségét tovább pallérozza, és minden lehetőséget megragad a kitörésre. Így is tett: festőként, versmondóként és híradósként is ismert lett. Az este folyamán mesél életéről, nehézségeiről, örömeiről és a pályafutásáról.

A beszélgetést vezeti: Libor Zoltán kultúraszervező