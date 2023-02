A szülőket január 17-én rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatták az önkormányzat terveiről. Az indoklás szerint a máriavárosi óvodaépület állapota leromlott, felújításra és fűtéskorszerűsítésre szorul. A régi villaépület állapota miatt azonban Európai Uniós forrást nem lehet bevonni a felújításba, a város költségvetéséből pedig nem jut a renoválásra.

Az önkormányzattól egy Montessori-elvek szerint működő magánóvoda venné át az ingatlant, ami vállalta a felújítást és a következő nevelési évtől indítaná szolgáltatását. Ha a városvezetés úgy dönt, hogy felszámolja a jól működő, két vegyes csoportos óvodát, akkor egy olyan kialakult közösséget bont fel, melynek az az előnye is megvan, hogy a kis létszám miatt egyéni bánásmódra is lehetőség nyílik – vélekedik dr. Nagyné Hornyák Edit, akinek két gyermeke is az intézménybe jár.

Az anyuka ezért levelet írt Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, Engert Jakabné alpolgármesternek és két önkormányzati képviselőnek, Kopping Ritának és Bodrozsán Alexandrának, valamint hírportálunkat is felkereste annak reményében, hogy nem a fejük felett dönt az önkormányzat, hanem párbeszéd kezdődik a kérdésben.

– Azon a január 17-i szülői értekezleten tényként közölték az óvoda bezárásról szóló döntést.

Addig erről semmit sem tudtak a szülők. Három választási lehetőséget biztosítottak a későbbiekre. Az első, hogy a gyermekeket a Juhar utcai lakásóvodába helyezik át a jelenlegi óvónénikkel, dajkákkal és asszisztenssel. A másik, hogy a pedagógusokat átveszik a Montessori óvodába és a gyerekek is járhatnak oda. A harmadik, hogy a gyermekeinket átveszik bármelyik városi óvodába. Egy későbbi szülői értekezleten kaptunk egy nyomtatványt ezzel kapcsolatban, néhány napunk volt a kitöltésére, úgy, hogy nem tudjuk ez milyen jogkövetkezményekkel jár – mondta Nagyné Hornyák Edit, hozzátéve, hogy a Montessori óvoda havi 150 ezer forintba kerül gyermekenként, ami nem éppen az átlag kecskeméti családok költségvetésébe illeszthető összeg.

Fotós: BUS CSABA

Nagyné Hornyák Edit úgy véli, hogy a döntéssel egy igen jól működő intézmény zárná be kapuit.

– A Szent Miklós Utcai Óvoda különleges intézmény.

A két csoportba mintegy 50 gyermek jár, ráadásul vegyes csoportokban. Ez a létszám alkalmat ad arra, hogy mindenki egyéni bánásmódban részesüljön. Valaki a sajátos nevelési igénye miatt, valaki a viselkedési és magatartási nehézsége miatt, valaki a húgyúti fertőzés miatti fokozott folyadékbevitel miatt, valaki amiatt, mert kiszárad a keze és saját szappan kell neki, valaki a kiemelkedő képességei révén, valaki csak azért, mert aznap éppen rossz napja van – fogalmazott a gyógypedagógusként dolgozó anyuka, aki hangsúlyozta, hogy az ilyen kis létszámú intézményeknek is megvan a létjogosultsága az integráció szempontjából, mert több figyelem jut egy-egy gyermekre. Ez a nagy intézményekben a nagyobb csoportok miatt kevésbé lehetséges.

– Felháborodást, döbbenetet és bénultságot érzünk, hogy a megkérdezésünk nélkül kész tények elé állítottak bennünket.

Ezért levelemben érdeklődtem, hogy valóban indokolt-e az intézmények összevonása. Arra is rákérdeztem, hogy nem lakik-e elég család a Máriavárosban ahhoz, hogy a két csoport létszámát feltöltsék a gyerekek, illetve milyen felmérések készültek a gyermekek létszáma és a felújítás költségeit illetően – sorolta az édesanya, aki nem csak azt fájlalja, hogy velük nem egyeztetettek, de azt is, hogy az óvoda és a közoktatás helyi szinten ismét más mögé szorul.

A csalódott szülők demonstrációt tartanak az óvodáért szerdán 16 órakor a városháza előtt.

Az üggyel kapcsolatban feltettük kérdéseinket az önkormányzatnak. Válaszukat az alábbiakban idézzük.

– Kecskemét önkormányzata hosszú évek óta figyeli a születésszámokat, az egyes városrészekben kialakuló tendenciákat és ezek alapján alakítja az óvodai férőhelyek számát. Míg a korábbi években a belvárosi óvodák voltak a legnépszerűbbek, addig az utóbbi időszakban a CSOK és a helyi családpolitikai intézkedések hatására beépülő kertvárosias részekben nőtt meg a kereslet óvodára és bölcsődére egyaránt. Látható, hogy a szülők a lakóhelyükhöz közel lévő intézményeket preferálják. A tendencia hatására egyre kevesebb gyereket íratnak a belvárosi óvodákba, a Mátis Kálmán utcán például jelenleg 175 üres férőhely van. A városra az óvodák tekintetében is jellemző a sokszínűség, az önkormányzatiak mellett számos egyházi és magánóvoda is működik.

Ezek tehát a jelenlegi körülmények, és ezek figyelembe vételével kellett dönteni akkor, amikor a Montessori megkereste az önkormányzatot. Több lehetséges épületről is szó esett, végül a Szent Miklós Utcai Óvodát választották. Az épületet több okból is felajánlottuk megtekintésre, egyrészt a már fent említett ok miatt, hiszen a belvárosban csökkent a gyereklétszám, az itteni két csoport kényelmesen elfér majd a Juhar Utcai Óvodában (a szülők természetesen másik intézményt is választhatnak). Mivel pedig a létszámok így alakulnak, ezért a Szent Miklós Utcai Óvoda épületét semmiképpen sem célszerű felújítani. Pontos kalkuláció erre nincs, de tapasztalataink szerint több százmilliós költséggel járna. Az önkormányzatnak most sokkal inkább az új városrészekben, kertvárosokban létesítendő új óvodákra, óvodai csoportokra kell forrást áldoznia” – szól az önkormányzat válasza.