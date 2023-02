Mint arról korábban beszámoltunk, a Helvécián élők régi álma válik valóra: szilárd burkolatot kap a Kiskőrösi út teljes hosszában Kecskemétig. Így a megyeszékhely sokkal rövidebb úton, gyorsabban elérhetővé válik. A beruházást a helvéciai önkormányzat valósítja meg a Vidékfejlesztési Program pályázati támogatása segítségével. A kivitelezést a Gömöri Kft. és a Stravia Kft. végzi. Az átadás idén nyárra várható.

Balogh Károly polgármester hangsúlyozta: Helvécia önkormányzata kiemelten kezeli az új utak építését. A Kiskőrösi út mellett a hozzá kapcsolódó Köcsög csárda útja és a Jusztin dülő egy szakasza is aszfaltot kap. Az útépítők jelenleg a Köcsög csárda útján dolgoznak. A munkálatoknak kedvez az enyhe tél, de a sok eső némileg hátráltatja, mindezek ellenére jól haladnak.

A Helvécia és Kecskemét közötti Kiskőrösi útnak egy része már egy korábbi pályázat segítségével szilárd burkolatot kapott, a hiányzó öt kilométeres szakasz készül a következő hónapokban a támogatás jóvoltából.

Balogh Károly hozzátette: az új út nemcsak a helvéciaiaknak jelent majd könnyebb és gyorsabb bejutást, hanem a térségben – Kadafalván, Ballószögön és Kecskeméten – élők számára is segítség lesz. Az önkormányzatnak további útépítési tervei is vannak: a most épülő Kiskőrösi utat a Kecskeméten, a Halasi úti hobbiknál lévő úttal összekötő földutat, az 54-es főútra vezető Alsótelepi dülőt, valamint az Orgovány irányába menő földutat aszfaltoznák le a jövőben, amennyiben nyernek rá támogatást.