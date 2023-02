Eljegyezlek magamnak örökre – ez a bibliai vers volt az alapja annak az igehirdetésnek, melyet Fodorné dr. Ablonczy Margit lelkész-családterapeuta tartott a Házasság hete alkalmából a Református Újkollégium Dísztermében. Az alkalmat a KERT istentisztelet-sorozat keretében tartották, mely most is, mint minden vasárnap esténként a református tradíciót újragondolva közvetlen és modern hangulatával a református egyház és a fiatalok megújulását segítette. A díszterem szinte zsúfolásig megtelt fiatal párokkal és a régebb óta házasokkal.

A lelkész a kötelékről, pontosabban a szeretet kötelékéről beszélt. Ha a kötelék a „szeretet köteléke”, akkor összetart, erőforrást jelent – hangsúlyozta.

– A Házasság hete egy sok éve elindult kezdeményezés, és azt gondolom, hogy nagyon fontos része lehet a mi ünnepeinknek, a mi gyülekezeti – és talán mondhatom így is – városi, sőt országos együttlétünknek is, hiszen egy kicsit nagyobb figyelem fordul a házasságokra. Most azért hoztam ide ezt a hóseási igét, mert ez egy egészen különleges házassági történet, ilyen nincs több a Szentírásban – emelte ki a házasság fontosságával kapcsolatban a lelkipásztor.