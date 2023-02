– A nyers téglafalakat gipszkartonnal burkoltuk be, kiépítettük a szükséges víz és áram hálózatot, új nyílászárókat szereltünk be, teljesen új burkolatot kapott a padozat is, valamint a pincéhez vezető korábbi lépcsőlejárót elbontottuk és a helyére újat építettünk, fölé egy faoszlopokon álló kinyúló tetőszerkezettel