Fekete-Setény Tamara tizennyolc éve dolgozik rendőrként, gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy a rendőrség kötelékében szolgálhat. Az iskolarendőri munkája mellett balesetvizsgáló, elsősorban ittas járművezetéssel kapcsolatos ügyek kivizsgálásával foglalkozik – mesélte hírportálunknak a rendőrzászlós.

Elmondta, az „Iskola rendőre” programot az Országos Rendőr-főkapitányság 2008 szeptemberében indította el azzal a céllal, hogy elősegítsék a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedését, a közlekedési ismereteik bővítését, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítését és megszüntetését.

Fekete-Setény Tamara elsősorban a Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola iskolarendőre, de emellett baleset-megelőzési előadóként is dolgozik, így a város szinte valamennyi oktatási intézményében megfordul.

Az iskolarendőr állandó kapcsolatban áll a rábízott iskola vezetőségével, tanáraival, a szülőkkel és persze a diákokkal is. Rendszeresen tart fogadóórát, ahol felkereshetik a problémáikkal, de tart órákat, előadásokat is. Ilyenkor tavasszal, amikor egyre több gyerek jár kerékpárral az iskolába a helyes közlekedés a fő téma. A kisiskolások képzése közlekedési szempontból kiemelkedően fontos, hiszen koruknál fogva a legveszélyeztetettebb szereplők közé tartoznak, másrészt pedig ők lesznek a jövő felnőtt közlekedői, gépjárművezetői.

– Az iskoláskorúakra általában jellemző, hogy még nem szerezték meg azokat az ismereteket, amelyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek.

Továbbá kevésbé érzik a rájuk leselkedő veszélyeket, valamint a figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért a közlekedésben veszélyek leselkednek rájuk, főként ott, ahol fokozott a gépjármű-forgalom, például a tanintézetek környékén – sorolta a szakember, aki a vakáció előtt a nyár veszélyeiről tart előadást az iskolákban, de állandó téma az internetes zaklatás is.

Fekete-Setény Tamara szerint az iskolarendőrök csak akkor tudnak eredményes munkát végezni, ha sikerül elnyerni a gyerek bizalmát, ha kialakul egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy baj esetén bátran merjenek segítséget kérni. Azt is megtudtuk, hogy az iskolarendőrök munkája nem csak a tanítás alatti hónapokra, hanem a nyári szünetre is szól, hiszen a nyári táborokban is folyamatosan jelen vannak.

A rendőr zászlós beszélt a „A Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra!” elnevezésű programról is, melyhez szintén az elsők között csatlakozott a Platán Utcai Általános Iskola. Ennek a kezdeményezésnek is az a lényege, hogy a helyes közlekedésre tanítsák a kisiskolásokat.

– A program megvalósítói azonban a pedagógusok, akik rendőri kontroll mellett interaktív módon oktatják a diákokat közlekedési és baleset-megelőzési ismeretekre.

– részletezte a szakember.