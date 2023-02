Egykori függők személyes történetei, előadások, valamint Gálos Roland olimpikon edzése is színesíti majd a programsorozatot. A komlói Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány szakembereivel és Dr. Petke Zsolttal, az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosával is beszélgethetnek a fiatalok a függőségekről és az azokból való félépülésről. A Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány Zsibriki Drogterápiás Intézetének lakói is mesélnek tapasztalataikról. A programokra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. További információk, regisztráció az alábbi címen kérhető: [email protected]