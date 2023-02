A falu külterületén található buszforduló megépítésének több oka is volt. Ezekről Bodor Sándor polgármester számolt be az ünnepélyes átadáson.

Elmondta, korábban a falu központjában fordultak meg a buszok, ami azonban balesetveszélyes volt, ezért az akkori képviselők kijelöltek egy az utcákon áthaladó útvonalat a buszoknak. Ez működött is egy ideig, de sajnos a belterületi utcák nem ekkora terhelésre voltak tervezve és az utcákban élőket is zavarta a forgalom, illetve az útvonal az óvoda előtt vezetett el, ami szintén balesetveszélyes volt. Közben elkezdődött a bölcsőde építése is, ami szintén a buszforgalom útjába esett – sorolta a részleteket a polgármester.

Arról is beszámolt, hogy a közelmúltban kérelem érkezett az István király utcában lakóktól a képviselő-testülethez, hogy keressenek végleges és biztonságos megoldást a buszok megfordulására. Felmerült, hogy másik utcákon viszik keresztül a buszforgalmat, de sajnos egyik útvonal sem volt elfogadható. Ekkor jött a buszforduló építésének az ötlete, amivel a volántársaság is egyetértett. A létesítmény megvalósításához alkalmas kiszemelt területet megvásárolta az önkormányzat, a kivitelezéshez szükséges forrás előteremtéséhez pedig a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton nyert több mint 20 millió forint támogatást az önkormányzat.