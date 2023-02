Mint arról korábban beszámoltunk, Sörös Gergely arról is szólt, hogy a polgármestert folyamatos támadások érik, amiért három alpolgármester van Baján. Többek között ez is közre játszott a döntése meghozatalában.

Baján az elmúlt három évben az alpolgármesterek személyében és számában nagyobb mozgás volt, mint máskor egy egész önkormányzati ciklusban. Az alakuló testületi ülésen László Károly (DK) és Hajdú Miklós (MSZP) ülhettek fel ebben a minőségben a pulpitusra, az akkor még 9 testületi tagot számláló Sikeres Bajáért színeiben. Ez a felállás egy évig sem tartott ki, 10 hónap után ugyanis László Károly lemondott az alpolgármesteri pozícióról, miután elveszítette a polgármester bizalmát egy azóta is rejtélyesnek minősülő hangfelvétel kapcsán.

László Károly helyére először Széll Péter került társadalmi megbízatásban, majd a DK országos elnöksége Budapestről kijelölte dr. Sörös Gergelyt László Károly után az alpolgármesteri pozícióra. Így lett két főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármestere Baja városának.

Egy darabig úgy tűnhetett, hogy ennyi huzavona után beáll végre a rend ezen a területen, bár a testületi üléseken továbbra sem csitultak a kedélyek az egykor „sikeres” oldal tagjai között, de a pandémiás, majd a háborús helyzet okozta költségvetési nehézségek újra felszínre hozták a kérdést, hogy más hasonló vagy nagyobb lakosságszámú városhoz hasonlóan Baján is elegendő lenne két alpolgármester, és ennek kedvező költségvetési hatásai is lennének.

A kérdést a Fidesz–KDNP költségcsökkentő javaslatait tartalmazó előterjesztése vetette fel, de ennek az előterjesztésnek a sorsa jelenleg nem egyértelmű.

Már napirenden volt az előterjesztés a szakmai törvényességi ellenőrzést követően, mikor a polgármester asszony az utolsó pillanatban mégsem engedte tárgyalni, emiatt az ülést is el kellett napolni, ezt követően a Fidesz–KDNP törvényességi ellenőrzést kért, melynek vizsgálati szakaszában az ő álláspontjukat erősítették meg, de e folyamat még zajlik.

A leköszönő alpolgármester a baon.hu-t arról tájékoztatta, hogy amire ő vállalkozott, az teljesült.

– Az átláthatósággal kapcsolatos rendeletalkotásra gondolok. Ez látszik a bajai önkormányzat honlapján, a szerződések, amiket az önkormányzat vagy a cégek kötnek nyilvánosak. A tisztségviselők vagyonnyilatkozatai szintén elérhetőek. Ami szűken az én feladatom lett volna, ott a vállalásnak eleget tettem, ez az egyik. Ennek van mérhető eredménye is, amit korábban nyilvánosságra hoztunk. A K-Monitor auditálta az önkormányzatokat, hogy melyik mennyire átláthatóan működik, és itt voltak különböző szempontok. Az értékelésben a vidéki városok között Baja az első helyen szerepelt, minket csak budapesti kerületek előztek meg. Ez az egyik része. A másik része a napi szintű „bozótharc”, ami a testületi ülésen is látszik. Én nem annyira folytam bele, de az tény, hogy ahhoz, hogy többet felmutasson a város, ahhoz több pénz kellene. Ezt valahonnan meg kellene szerezni. Ezért voltak olyan vagyongazdálkodási ötletei a városvezetésnek, amik előterjesztés formájában is megjelentek, és ezeket rendre elkaszálta a testület.

Úgy tűnik, hogy a Fidesznek nem az volt a fontos, hogy a városnak jó legyen és eredményeket tudjunk felmutatni.

Voltak viták nagyobb értékű ingatlanok értékesítése körül, voltak olyan próbálkozások, hogy például a parkolást valahogy rendezzük. Amikor eljutottunk a konkretizálásig, akkor megint nem volt jó, nem támogatták a bizottsági ülésen. Ez egy szélmalomharc. Nekem van egy hivatásom, nem függök ettől a tisztségtől. Azt gondolom, ha nem tudok itt most segíteni, és nem tudunk közösen eredményt felmutatni, akkor én most megköszönöm – mondta hírportálunknak Sörös Gergely.

Ettől függetlenül a városért és a város polgáraiért a jövőben is tenni akar

– tette hozzá.

A bajai Fidesz–KDNP-frakció álláspontját Kámánné dr. Bari Bernadett foglalta össze a baon.hu-nak.

– A lemondáshoz csatolt nyilatkozatban dr. Sörös Gergely arra hivatkozik, hogy a testület nem támogatta az elképzeléseit. Visszaidézve az elmúlt három évet, alpolgármester úr a három év alatt három-négy alkalommal szólalt fel testületin, olyan előterjesztést, amelyet ő írt, nem tárgyaltunk. Azokban az esetekben, amikor mégis felszólalt – költségvetés módosítása, átláthatósági rendelet, SZMSZM-módosítás – az általa javasoltak tekintetében egyhangú döntés született a testület részéről. Egy eset volt talán, amikor nemmel szavaztunk, ez a fizetésemelésének kérdése. Nem igazán értjük tehát, mire vonatkozott ez az állítás, és hogy milyen politikai okok húzódhatnak a döntés hátterében, de nem is igazán kívánunk ezzel kapcsolatban találgatásokba bocsátkozni. Azt várjuk a városvezetéstől, hogy felelősséggel vezesse a várost, ez ennyire egyszerű – részletezte Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője.