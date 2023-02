Az elmúlt időszakban több autót is elvittek a közterületekről, melyekről hírportálunk is beszámolt. Ennek kapcsán Csíkos Imre elmondta: a városrendészet sokrétű feladatainak egyike a mozdulatlanul álló, rendszám nélküli autók elszállíttatása, melyet évek óta végeznek.

– Jogszabály írja elő, hogy mely autók szállíthatók el.

Kizárólag a hatósági jelzés, azaz rendszám nélküli autókat érint a feladatkörünk. Hiába áll egy autó mozdulatlanul, akár hónapokig is egy lakótelepen, ha van rajta rendszám, nem vitethető el.

A régóta egy helyen álló, rendszám nélküli autókat saját kollegáink is észlelik, de sok a lakossági bejelentés is. Első körben az autóra értesítést helyezünk ki, és amennyiben lehetséges, a tulajdonost is próbáljuk elérni, hiszen nekünk is az az érdekünk, hogy az autót a gazdája vigye el. Ha nem jelentkezik, vagy továbbra is mozdulatlanul ott áll az autó, tíz nap türelmi idő után vitetjük el egy külső partner segítségével. Az autók a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Béke fasoron található telephelyére kerülnek. Fél évig tároljuk ott, amennyiben nem jelentkeznek érte, és ez a legtöbb esetben így is van, akkor a forgalomból kivonva bontóban végzik. Hozzátenném, ezek a gépjárművek zömében roncsautók is – részletezte Csíkos Imre.

A rendszám nélküli autókat a városrendészek kizárólag Kecskemét közigazgatási területén belül, a közterületekről tudják elszállíttatni. Sok olyan bejelentés jön, amely magánparkolóban álló autót érint.

– Gyakori, hogy hiper- vagy szupermarketek, bevásárlóközpontok parkolójában hagynak üzemképtelen autókat. Ezekkel nem tudunk mit kezdeni, csak az adott parkoló tulajdonosa. A legtöbb autót azonban inkább lakótelepekről szállíttatjuk el. Olyan üzemképtelen furgonnal is találkoztunk már, melybe hajléktalan költözött be – tette hozzá az intézményvezető-helyettes.

Bejelentés:

A lakosság a következő elérhetőségeken jelenthetik be az észlelt autókat: [email protected], 06-20/621-55-99.