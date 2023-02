A vidám télkergető mulatság pasztorációs ráhangoló foglalkozással indult a Szent Jobb Lator templomban. A jelmezversenyre készülő kicsik és nagyok izgatottan hallgatták a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pasztorációs munkatársa, Jyothi nővér gondolatébresztő felvetéseit. A templom padjain talán még soha sem ült ilyen színes forgatag. Csendesen megfért egymás mellett boszorkány és katona, bohóc és indiánlány, apáca és pókember.

Jyothi nővér kérdésként fogalmazta meg, hogy valóban felkészültünk-e lélekben az ünneplésre, az örömre, a mulatságra? El tudjuk-e engedni aktuális fájdalmainkat, bánatunkat, sérelmeinket? Bizony, az örömnek is megvan az ideje, s ahhoz, hogy teljesen át tudjuk adni magunkat neki, le kell tenni azt, ami ebben gátol.

A farsangi kavalkád hangos, színes, jókedvű, az életet ünneplő nappá kerekedett. A gyermekek, fiatalok és a lelkes felnőttek is jelmezversenyen vettek részt. A gyermekekből zsűritagok is válhattak, hiszen a házi készítésű sütemények versenyén ők döntöttek arról, melyik nevelőszülő hozta aznap a legfinomabb harapnivalót. A kézműveskedés, a csillámtetkó, a tombolasorsolás, a pörgés-forgás és az interaktív fánksütés mellett igazi attrakcióval is kedveskedtek a szervezők. Csongrádi Béla, Kecskemétről érkezett bűvész mindenkit elkápráztatott bűvésztrükkjeivel.

A nap legnépszerűbb eseménye a jelmezverseny volt, ahol ötvenhat gyermek és fiatal, valamint nyolc felnőtt öltött „álruhát”. A Bács-Kiskun vármegyei Kunszentmiklósról érkezett 10 éves Németh Erika úgy fogalmazott, nem számít neki, helyezést ér-e el a jelmezversenyen. Olyan jól érezte magát a farsangi programokon, hogy önmagában ezekért megérte eljönnie. Erika is zsűrizett, minden részre hajlás nélkül mesélte, hogy nevelőanyukája, ahogy ő nevezi, Mama hozta a legfinomabb süteményt a versenyre.

Fotós: Sándor Judit

Máró Olívia Debóra 8 éves, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Csépa községből utazott az ÁGOTA falvi farsangra. Mesés hercegnővé változott erre a napra. A sütiversenyen ő is nevelőanyukája, Ági néni süteményének drukkolt. – Nyolc éve vagyok nevelőszülő, nem bántam meg egy pillanatát sem. Sokat köszönhetek a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak, főként a programlehetőségekért. Az élménypedagógiai programtól kezdve mindenhova megyünk, ami nagyon sokat jelent a gyerekeknek – hangsúlyozta Zanáné Horváth Ágnes.

A verseny zsűrije három kategóriában is kiválasztotta a legjobbakat, illetve valamennyi résztvevő elismerő oklevelet vihetett haza. A sütiversenyre tizenöt nevelőszülő, tizenhatféle süteménnyel érkezett. Mindenki részesült oklevélben, amelyen az állt, hogy a Gyermekek Mosolya díjat kapták meg.

– Nagyon jó volt látni a gyermekek és a nevelőszülők arcát, és hogy ennyire aktívan részt vettek ezen a programon. Örömmel töltött el az is, hogy a sütiversenyen részt vevő nevelőszülőket ugyanúgy megtapsolták, mint a jelmezversenyen részt vevő gyermekeket – emelte ki Erdei Márk, ÁGOTA Falva ügyvezető igazgatója.