Tóth Katalin érdeklődésünkre elmondta, azért tartják fontosnak ezeket a bemutatókat, mert a munkájuk során számtalanszor találkoznak olyan szülőkkel, akik attól félnek, hogy akkor történik baj a gyermekükkel, amikor egyedül vannak és nem tudnak hatékonyan reagálni. Ezeket az igényeket felmérve több olyan eszközt is vásároltak, melyek segítségével az újraélesztést taníthatják az érdeklődőknek. Városi rendezvényeken, intézmények, iskolák meghívására tartanak elsősegélynyújtó bemutatókat, foglalkozásokat.

A könyvtár baba-mama klubjába is magukkal hozták a felnőtt- és csecsemő-újraélesztő modellt, illetve azt a speciális mellényt, melynek segítségével a gyakorlatban is kipróbálhatták az úgynevezett Heimlich-féle műfogást. Az életmentő, de laikusok által is használható beavatkozást a légúti idegentestek eltávolításakor használják. Ez az eszköz jól érzékelteti, hogy milyen erővel kell megnyomni a tüdőt ahhoz, hogy az onnan kipréselődő levegő az idegen testet a légcsőből eltávolítsa – ismertette Tóth Katalin, aki rögtön hozzá is tette, hogy ez a módszert kismamáknál és egy évesnél kisebb babáknál nem alkalmazható. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az 5 évesnél fiatalabb gyermekeknél a leggyakoribb baleset a félrenyelés, ami azonban megelőzhető, ha a gyerekeket nem hagyják a szülők járkálás közben enni és koruknak megfelelő játékot adnak a kezükbe.